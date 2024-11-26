Tek Yetkili SGK Olacak! Engelli Emeklilik Şartları Değişiyor: 1 Ekim 2008 Öncesi...

TBMM’ye sunulan torba kanun teklifi ile 1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlayan engelli SSK’lıların (4A) emeklilik koşullarına düzenleme geliyor. Mevcutta engelli emeklilik hakkı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği engellilik derecelerine göre sağlanıyor ve yaş şartı aranmaksızın emeklilik mümkün oluyor. Ancak teklifin kabul edilmesi ile bu hak için, SGK sağlık kurullarından alınacak çalışma gücü kaybı raporu gerekecek ve süreç tek çatı altında yürütülecek.

2008 SONRASI İLE EŞİTLENECEKLER

Kanun teklifindeki değişikliğin hayata geçmesiyle birlikte 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı çalışmaya başlayan SSK’lılar engelli emeklilik hakkından yararlanmak istediklerinde SGK sağlık kurullarından çalışma gücü kaybı raporu alacaklar. Bu rapor SGK Sağlık Kurulu tarafından onaylanırsa, çalışma gücü kaybı ve çalışmaya başlama tarihine göre değişen sigortalılık süresi ile prim günü koşullarını tamamlayarak emekli olabilecekler. Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu engellilerin emekliliğinde devreden çıkacak. Tek yetki SGK’da olacak.

BAZI KİŞİLER DAHA AVANTAJLI OLACAK

Rapor alma süreci ve kontrol muayenesi daha sıkı olmakla birlikte 2008 sonrası çalışmaya başlayanlarda aranan sigortalılık süresi ve prim günü koşulları daha kolay. Örneğin, 5 Ağustos 2003 – 30 Eylül 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan ikinci derece engelli bir kişi 18 yıl sigortalılık süresi ve 4000 prim günüyle emekli olabiliyor. Buna karşılık, 1 Ekim 2008 – 31 Aralık 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan ve ikinci derece engelliliğe karşılık gelen yüzde 50 – 59 oranında çalışma gücü kaybı olan kişi 16 yıl sigortalılık süresi ve 3700 gün ile emekli oluyor. Prim günü koşulu kademeli olarak artmakla birlikte ancak 1 Ocak 2012 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar için 4000 günün üzerinde i

Kaynak: Habertürk