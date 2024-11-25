SON DAKİKA: Asgari Ücret Zammı Öncesi İşverenler İçin Kritik Adım! Sigorta Prim Desteği Düzenlemesi Meclis’te
2025 asgari ücret zammı gündemdeki yerini korurken, işverenler için sigorta prim desteğinde önemli bir adım atılıyor. Meclis’e sunulan kanun teklifinde, kamu kaynaklarının etkin kullanımı gerekçesiyle işverenlere sağlanan 5 puanlık sigorta prim indiriminin yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. Ancak imalat sektörüne özel teşviklerin belirli bir süre daha devam edeceği açıklandı. Düzenleme, işverenlerin mali yükünü hafifletmeyi ve sektörel dengeleri korumayı hedefliyor.
Asgari ücret 2025 zammı milyonlarca çalışan ve işverenin sıcak gündeminde yer almaya devam ediyor. Yeni yıl ile birlikte çalışma hayatına getirilecek düzenlemeler merak edilirken geçtiğimiz günlerde gündeme gelen "Sosyal Güvenlik’te 5 Puanlık İşveren Prim İndirimi" teşviğinin daraltılması konusuna ilişkin kritik bir gelişme yaşandı.
Maliye’nin SGK’ya aktarılan ödenekte limitlerin üzerine çıkılması ile desteklerin azaltılacağı iddiası sonrası Meclis’e bugün gelen kanun teklifinde dikkat çeken maddeye yer verildi. Maddede işveren sigorta prim indirimine ilişkin, “Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla özel sektör işverenlerine sağlanan beş puanlık sigorta prim indirimi yeniden düzenlenmektedir” denildi.
İMALAT SEKTÖRÜNE PRİM İNDİRİMİ DEVAM EDECEK
Tüm bunların yanında ayrı bir maddede imalat sektörüne ilişkin açıklama yapıldı. O maddede “SGK’ya ödenen beş puanlık sigorta prim indiriminin belirli bir süre daha devam etmesi düzenlenmektedir” ifadesi kullanıldı.