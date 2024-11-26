SON DAKİKA: En Düşük Emekli Maaşı Düzenlemesi İçin Adım Atıldı! SSK’lısı Bağ-Kur’lusu Sıfır Zam Alacaktı: İşte Ortaya Çıkan Yeni Rakam

2024 SSK, BAĞ-KUR (4A - 4B) EMEKLİ KÖK AYLIĞI NE KADAR?

Şu anda en düşük emekli kök maaşı 8.789 TL ile SSK 2000 sonrası emeklisinde. Onu 10.809 TL ile Bağ-Kur tarım emeklisi takip ediyor. Bu kişilerin maaşları Hazine desteği ile 12.500 liraya tamamlanıyor. SSK 2000 öncesi emekli maaşı alanların aylıkları 14.178 TL, Bağ-Kur esnaf emeklisinin aylığı 12.695 TL olarak ödeniyor. Ancak 3 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı TÜFE verisi sonrası emekli maaş zammının 6 aylık enflasyon ile yüzde 15-16 seviyelerinde olması bekleniyor. 4 aylık kesinleşen rakam ise yüzde 12,06!