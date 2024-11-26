SON DAKİKA: En Düşük Emekli Maaşı Düzenlemesi İçin Adım Atıldı! SSK’lısı Bağ-Kur’lusu Sıfır Zam Alacaktı: İşte Ortaya Çıkan Yeni Rakam
Son dakika haberleri... İki bakanlıktan milyonlarca SSK (4/a) Bağ-Kur (4/B) emeklisini ilgilendiren beklenen adım geldi. Emekli kök aylığı en düşük emekli maaşı altında kalanlar için çalışmalar başladı! Bu kapsamda etki analizlerinin yapıldığı ifade edilirken rakama dair kulis bilgisi de sızdı. En düşük emekli maaşı 2025 yılında 13.500 ila 14.750 TL arasında olabilir. İşte haberin detayları…
Son dakika: En düşük emekli maaşı Temmuz ayında yüzde 24,73’lük zam artışı sonrası 3,7 milyondan fazla kişinin emekli kök maaşının ‘sıfır zam’ alması sonucu 10 bin liradan 12.500 liraya yükseltilmişti. 2025 en düşük emekliye zam döneminde de milyonlarca kişi aynı sorunla karşı karşıya. Bu kapsamda hükümet, Ocak 2025 emekliye zam dönemi için bir adım daha atmaya hazırlanıyor. En düşük emekli maaşı düzenlemesi ile 12.500 liralık rakamın yeniden belirlenmesi gündemde. Peki en düşük emekli aylığı kaç TL olacak?
14.750 TL TAHMİNİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 4 milyona yakın emekli için en düşük emekli maaşı düzenlemesinde etki analizi yaptığı öğrenildi. Bu kapsamda kulislerde konuşulan rakam ise 13.500 liranın üzerine çıkarılması yönünde. Böylece en düşük aylıkların 13.500-14.750 TL bandında belirlenmesi bekleniyor.
2024 SSK, BAĞ-KUR (4A - 4B) EMEKLİ KÖK AYLIĞI NE KADAR?
Şu anda en düşük emekli kök maaşı 8.789 TL ile SSK 2000 sonrası emeklisinde. Onu 10.809 TL ile Bağ-Kur tarım emeklisi takip ediyor. Bu kişilerin maaşları Hazine desteği ile 12.500 liraya tamamlanıyor. SSK 2000 öncesi emekli maaşı alanların aylıkları 14.178 TL, Bağ-Kur esnaf emeklisinin aylığı 12.695 TL olarak ödeniyor. Ancak 3 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı TÜFE verisi sonrası emekli maaş zammının 6 aylık enflasyon ile yüzde 15-16 seviyelerinde olması bekleniyor. 4 aylık kesinleşen rakam ise yüzde 12,06!
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ İÇİN MECLİS KARARI GEREKİYOR
6 aylık zam oranının belirlenmesi sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşına verilecek destek gündeme gelecek. Önce bütçe çalışması yapılacak ve ardından hazırlanan kanun teklifi Meclis başkanlığına sunulacak. Daha sonra Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konu değerlendirilecek ve Genel Kurul’da onaylanacak. Kabul edilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunularak Resmi Gazete’de yayımlanacak.
Tüm bu düzenlemelerin ise Ocak ayı sonuna kadar yapılması planlanırken, zam farklarının milyonlarca emekliye SGK tarafından belirlenen bir tarihte verilmesi bekleniyor.