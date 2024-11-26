Masterchef'te Yine Yürekler Ağza Geldi! Eda’nın Çığlığını Duyar Duymaz Sadece 3’ü Koştu

Finale sayılı günler kala kazaların sıklaştığı fenomen yemek programı MasterChef Türkiye'de Beyza’nın yüzüne kızgın yağ dökmesi, herkesi endişelendirmişti. 12 gün hastanede tedavi gören Beyza, programa geri dönmüştü.

EDA, PARMAĞINI SIKIŞTIRDI

Toplamda 10 kişinin kaldığı, heyecanın ve yarışın kızıştığı son bölümde bu kez de Eda’nın başına gelenler herkesi korkuttu.

Market bölümünde elini feci şekilde sıkıştıran Eda, gözyaşları içinde kalarak arkadaşlarından yardım istedi. Erim, Somer Şef ve Mehmet Şef, Eda’nın yardımına koştu. Diğer yarışmacıların ise hiçbir şey olmamış gibi yemeklerini yapmaya devam etmeleri tepki topladı.

KIZGIN YAĞ BEYZA’NIN YÜZÜNÜ YAKMIŞTI

MasterChef'in son bölümünde dış çekim oyununda pişen böreği ters çevirmeye çalışan Beyza’nın yüzüne kızgın yağ dökülmüş, genç yarışmacının yüzü yanmıştı. Beyza'yı hastaneye götürmek yerine buz kalıbı verilmesi ve yarışmanın devam etmesi sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Tedavi sonrası yarışmaya dönen Beyza’nın yüzü sargılı şekilde programa devam ettiği görülmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem