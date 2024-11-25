Tanyeli Hastane Odasından Sitem Etti: Pastane Değil, Hastane

Bir süre önce pankreas kanserine yakalandığını duyuran Tanyeli, geçirdiği operasyonlarla gündeme gelmişti. Çok sayıda ameliyat geçiren ve ciddi kilo kaybı yaşayan Tanyeli, son olarak Cumhuriyet Bayramı’nı hastane odasında kutlamıştı. “Haftalardır aynı odadayım. Evimi özledim, bir an önce çıkmak istiyorum” diyerek duygularını dile getiren sanatçı, sevenlerinden dua isteyerek ameliyata girmişti.

Ameliyatının başarılı geçtiği öğrenilen Tanyeli, sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti. Ancak hastanede geçirdiği zorlu süreçle ilgili yaptığı yeni paylaşım, sevenlerini hem düşündürdü hem de ziyaretçilere yönelik bir mesaj taşıdı.

ZİYARETÇİLERE HASSASİYET ÇAĞRISI

Tanyeli, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, uzun süredir hastanede olduğunu ve bu süreçte ziyaretçilerin odada uzun süre kalmasının kendisini zorladığını söyledi. Şu ifadeleri kullandı:

“Uzun zamandır hastanedeyim, 2 ayı geçti. Ziyaretçilerimin gelmesine çok mutlu oluyorum ama uzun süre kalmaları sancı ve rahatsızlık yaratabiliyor. Burada hasta olduğumu ve dinlenmek zorunda olduğumu unutmayalım. Burası hastane, pastane değil. Lütfen bu konuda daha hassas olun.”

Tanyeli, kendisini görmeye gelen dostlarına teşekkür ederken, ziyaret sürelerinin kısa tutulmasının hem kendisi hem de diğer hastalar için daha uygun olacağını belirtti. Ayrıca, bu konudaki açıklamasını bir “bilgilendirme” olarak nitelendirdi ve “Başımın üstünde yeriniz var ama ziyaretçi saatlerinde ve belli bir süreyle sınırlı olmak kaydıyla” dedi.

ZORLU MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Kanser tedavisi sürecinde güçlü duruşuyla dikkat çeken Tanyeli, hastalığıyla ilgili umudunu koruduğunu ifade etti. Daha önce de yakın dostu Cengizhan Sabuncu’nun cenazesinde yaptığı duygusal konuşma ile gündeme gelen sanatçı, dostlarının desteğiyle bu zor günleri aşmaya çalıştığını belirtiyor.

Tanyeli hastane odasından paylaştığı videoda şöyle konuştu:

"Hepinize hayırlı haftalar. Sağlık, afiyet, bolluk, bereket, mucize dolu haberler alacağımız güzel bir hafta olmasını diliyorum. Ve sizden bir şey rica ediyorum. Bunu bir duyuru olarak düşünün. Beni lütfen yanlış anlamayın. Uzun zamandır hastanedeyim. 2 ayı geçti hastane durumum. Hasta ziyareti adabını tabii ki ben öğretecek değilim. Kıymet bilip gelen ayaklarınızdan binlerce kez razı olsun. Ama bizi anlamanız açısından, sanki belki biraz kılavuzluk yapabilirim diye düşünüyorum. Çok mutlu oluyorum dostlarımın gelmesine, ziyaret etmesine ama hastanede olmamın sebebi hastayım ve dinlenmek zorundayım.

"IZDIRAP HALİNE GELİYOR"

2 ayı geçkin bir süredir bilmem kaç metrekarenin içindeyim. Ziyaretçi geldiği zaman çok çok mutlu oluyorum ama uzun sürdüğü zaman biraz ızdırap haline gelebiliyor. Çünkü sancım oluyor, ağrım oluyor, şişkinliğim oluyor. Benim gibi bütün hastaların da sanıyorsam. İşte burası da hastane pastane değil ki arkadaşlar. Birisi odadayken tuvalete gidemiyorum mesela. Gelip birisi oturuyor saatlerce. Yani bu konuda sizden hem kendi adıma hem de benim gibi rahatsızlık duyan varsa onların adına da ufak bir bilgilendirme diye düşünün. Geldiniz, oturdunuz, ne güzel, ne kadar mutlu oluyorum. Ama belirli bir süreyi geçtikten sonra gerçekten ızdırap dolu sancılarla kıvranmak zorunda kalabiliyorum. Ne geldiyse başıma içime atmaktan geldi. O yüzden kendime söz verdim bu videoyu da yapıverdim. Başımın üstünde yeriniz var ziyaretçi saatlerinde."

Kaynak: Haber Merkezi