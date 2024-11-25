Günlerce Yoğun Bakımda Tedavi Görmüştü... İrem Derici'den Hayranlarını Korkutan Haber

Özel hayatı ve yaptığı açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen İrem Derici'den sevenlerini endişelendiren haber geldi. Geçtiğimiz yıllarda aşırı zayıflık ve yeme bozukluğu nedeniyle tedavi gören Derici'nin hastalığı nüksetti.

Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle İzmir konserini iptal eden ünlü şarkıcı açıklama yaptı. İrem Derici, “Çok ağır bir bağırsak enfeksiyonu geçiriyorum. Üç gündür düzelmedi. Çok özür diliyorum. Bir sonraki sahnemizde inanılmaz bir gecenin sizi beklediğini garanti ediyorum” dedi.

16 GÜN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Derici aynı hastalık nedeniyle 2017’de hastaneye kaldırılmış ve 16 gün yoğun bakımda tedavi görmüştü.