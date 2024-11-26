İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yangın: Hastalar Başka Kliniklere Sevk Edildi

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Hastalara sıçrayan bir durum yoktur. Hastalar dumandan etkilenmesin diye başka kliniklere sevk edilmiştir" denildi.

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Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına ekipler müdahale etti.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yangın: Hastalar Başka Kliniklere Sevk Edildi - Resim : 1

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Halk arasında Samatya Hastanesi adıyla bilinen İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ayniyat deposunda çıkan küçük çaplı yangın kontrol altına alınmıştır. Hastalara sıçrayan bir durum yoktur. Hastalar dumandan etkilenmesin diye başka kliniklere sevk edilmiştir. Yangın kontrol altındadır. Alev yoktur sadece duman kalmıştır" denildi.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yangın: Hastalar Başka Kliniklere Sevk Edildi - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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