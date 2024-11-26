Tiny House Vurgunu: Parasından Oldu, Başına Gelmeyen Kalmadı

İstanbul’dan Gökçeada’ya taşınma planı yapan bir kadın, "Tiny House" yaptırmak isterken dolandırıldı. 70 bin TL ödediği şirket ürünü teslim etmeyince kadın mahkemeye başvurdu.

Tiny House Vurgunu: Parasından Oldu, Başına Gelmeyen Kalmadı

Maltepe'de yaşayan Gülten A., yaklaşık 3 yıl önce Çanakkale'ye bağlı Gökçeada'nın Şirince Köyü'nde bir arsa satın aldı. Arsaya tiny house (küçük taşınabilir tekerlekli ev) yaptırmak isteyen kadının başına gelmeyen kalmadı.

70 BİN LİRA ÖDEDİ

Maltepe’de bir firmayla anlaşan Gülten A., ön ödeme olarak, şirket çalışanı Gülcan Y.'nin hesabına iki kez 35 bin TL gönderdi. Gülten A., 70 bin lira verip kalan parayı ürün teslim edildiğinde ödemek üzere anlaştı. Ürünü bir türlü teslim edilmeyince dolandırıldığını anlayan kadın, Gülcan Y.'den şikayetçi oldu.

ŞİRKET SAHİBİNİN ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada, şirketin sahibi Ahmet E.’nin vefat ettiği, bu nedenle hakkında takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı.

Şirket çalışanı Gülcan Y., parayı patronuna verdiğini ve "Tiny House"un neden teslim edilmediğini bilmediğini savundu. Gülten A.’nın yaşadığı mağduriyet yargıda çözüm arıyor.

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Kaynak: Sabah

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