Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Askeri Niyet Mektubu İmzaladı

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, temaslarına devam ediyor. Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliğinde düzenlenen törenle Bakan Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ve Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında askeri faaliyetleri kapsayan Niyet Mektubu’nu imzaladı.

Kaynak: İHA