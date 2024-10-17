İsrail Kaynakları Duyurdu! 'Hamas Lideri Yahya Sinvar Öldürüldü' İddiası

İsrail kaynakları, Hamas'ın lideri Yahya Sinvar'ın ölüp ölmediğini araştırdıklarını duyurdu. Sinvar'ın hayatta olup olmadığıyla ilgili bir süredir spekülasyonlar sürüyordu.

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İsrail Kaynakları Duyurdu! 'Hamas Lideri Yahya Sinvar Öldürüldü' İddiası

İsrail ordusu Hamas lideri Sinvar'ın öldürülmüş olma ihtimalini araştırdığını açıkladı. İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde üç militanı hedef aldığını söylediği bir operasyonun ardından Hamas lideri Sinvar'ı öldürmüş olma ihtimalini kontrol ettiğini söyledi.

Yapılan açıklamada “Bu aşamada teröristlerin kimliği teyit edilemiyor” denildi. Üç militanın öldürüldüğü binada rehinelerin bulunduğuna dair herhangi bir işaret olmadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Sinvar, Hamas’ın bir önceki lideri İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından göreve gelmişti.

Hamas'tan 3 Ağustos’ta yapılan açıklamada, suikasta uğrayan Haniye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başlandığını duyurulmuş, 6 Ağustos’ta ise Yahya Sinvar’ın göreve geldiği açıklanmıştı.

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