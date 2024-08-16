Haniye Suikastında Dikkat Çeken İddia: ABD, İran'a Mossad Ajanlarının İsmini Verdi Mi?

ABD'li bir heyetin geçen hafta, Türkiye üzerinden İran'a giderek İranlı yetkililerle Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesiyle ilgili iki saatlik bir toplantı yaptığı iddia edildi.

Fox News'in Kuveyt merkezli Al Jarida gazetesine dayandırdığı habere göre, ABD'li heyet İran ve İsrail arasındaki gerilimi azaltmak ve İran'ı yatıştırmak amacıyla bilgi paylaşmak üzere gizlice Tahran'a gitti. Habere göre heyet, İran'a Haniye suikastına karıştığına inanılan 10 Mossad ajanının isimlerini içeren bir liste verdi.

Heyetin, Haniye suikastı konusunda ABD'nin bilgi sahibi olmadığını Tahran yönetimine ilettiği iddiası da haberde yer aldı. Haberin gündem olmasının ardından Fox News, haberi yayından kaldırdı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi de iddiaları yalanladı. İsrail basınına konuşan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, "Bu kesinlikle yanlış" dedi.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran’ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması üzerine İsrail'i suçlayan İran, intikam yemini etmişti. İran'ın İsrail'e vereceği yanıt beklenirken artan gerilim Orta Doğu'da bölgesel savaş endişesini artırıyor.

Kaynak: AA