İspanya'da Fırtına Hayatı Felç Etti: Onlarca Lüks Tekne Alabora Oldu, Uçuşlar İptal Edildi

İspanya’ya bağlı İbiza ve Formentera adalarını fırtına vurdu. Etkili olan fırtınada onlarca lüks tekne alabora oldu. Bir süpermarketin çatısı uçtu, 50’den fazla uçuş iptal edildi.

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İspanya’da etkili olan fırtına lüks teknelere zarar verdi. İbiza ve Formentera adalarında bulunan onlarca lüks teken fırtınanın etkisi ile alabora oldu. Dün ise Formentera Adası’nda kontrolü kaybederek kayalıklara çarpan lüks bir yatta bulunan sekiz kişiden altısı yaralandı. Yağışların zaman zaman dolu şeklinde görüldüğü bölgede, turuncu alarm verildi.

SÜPERMARKETİN ÇATISI ÇÖKTÜ

Valencia’ya bağlı Ontinyent kasabasında bulunan bir süpermarketin çatısında kısmi çökme meydana geldi. Süpermarkette bulunan 300 kişi tahliye edildi.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

İspanya Havacılık İdaresi (Aena) tarafından yapılan bildiride, dünden bu yana etkili olan şiddetli hava koşulları nedeniyle 50'den fazla uçuşun iptal edildiği ve gecikmelerin devam etmesinin beklendiğini ifade edildi.

SEL NEDENİYLE TREN ARIZALANDI

Palma ile Manacor şehirleri arasında sefer yapan bir yolcu treni, sel taşkınları nedeniyle arızalanırken, trendeki 29 kişi bölge itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yağışların etkili olduğu Alicante, Almeria, Valencia, Girona, Barselona ve Tarragona şehirlerinde hasar tespit çalışmaları devam ederken, meteoroloji birimleri fırtınaların bugünden itibaren etkisini kaybetmesini bekliyor.

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Kaynak: İHA

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