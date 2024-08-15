Ukrayna, Rus Askeri Konvoyu Vurdu: Onlarca Rus Askeri Hayatını Kaybetti

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Kursk bölgesinde Rusya'ya ait askeri konvoya saldırdı. Saldırıda, onlarca Rus askeri hayatını kaybetti. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

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Ukrayna ordusu, 6 Ağustos'tan bu yana Rusya'nın Kursk bölgesinde ilerleyişini sürdürüyor. Ukrayna ordusu, Kursk bölgesinde Rus ordusuna ait konvoya düzenlediği saldırıda onlarca Rus askerini etkisiz hale getirdi. Ukrayna ordusu, ayrıca çok sayıda askeri aracı da imha etti. Çevredekileri tarafından kaydedilen görüntülerde, askeri kamyonların içerisinde onlarca Rus askerin cansız bedeni olduğu görüldü.

UKRAYNA, 100'DEN FAZLA RUS ASKERİNİ ESİR ALDI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kursk bölgesinde bugün farklı yerlerde 1-2 kilometre ilerleme kaydettik. Aynı zamanda 100'den fazla Rus askeri esir alındı" ifadelerini kullanmıştı.

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