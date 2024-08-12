Komşuda Kırmızı Kabus! Alevler 25 Metreye Ulaştı, 'Kaçın' Emri Geldi

Yunan basınındaki haberlerde, Varnava bölgesinde alevlerin yerleşim birimlerine ulaşması nedeniyle 9 köyün tahliye edildiği, polis ve gönüllülerin ise yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtardıkları aktarıldı.

Öte yandan 25 metreye ulaşan alevlerin rüzgarın etkisiyle Penteli Çocuk Hastanesi ile 414. Askeri Hastanesi yakınına ulaştığı ve hastanelerin tahliye edildiği belirtildi. Haberlerde, çocuk hastanesinin içinin dumanla dolduğu ve tahliye kararının geç alındığı ifade edildi.