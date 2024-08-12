Komşuda Kırmızı Kabus! Alevler 25 Metreye Ulaştı, 'Kaçın' Emri Geldi
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesinde yangın çıktı. Bölgede rüzgarın fırtına şiddetine ulaşması sonucu alevler 25 metreye ulaştı. Çok sayıda evin hasar gördüğü yangın nedeniyle 9 köy tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bulunan Varnava'da dün öğle saatlerinden sonra orman yangını çıktı. Dün yaklaşık saat 15.00 sıralarında çıkan yangına bugün 500'den fazla itfaiyeci, 152 itfaiye aracı, çok sayıda gönüllü, 17 yangın söndürme uçağı ve 15 helikopter müdahale ediyor.
Yunan basınındaki haberlerde, Varnava bölgesinde alevlerin yerleşim birimlerine ulaşması nedeniyle 9 köyün tahliye edildiği, polis ve gönüllülerin ise yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtardıkları aktarıldı.
Öte yandan 25 metreye ulaşan alevlerin rüzgarın etkisiyle Penteli Çocuk Hastanesi ile 414. Askeri Hastanesi yakınına ulaştığı ve hastanelerin tahliye edildiği belirtildi. Haberlerde, çocuk hastanesinin içinin dumanla dolduğu ve tahliye kararının geç alındığı ifade edildi.
Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilyos Vathrakoyannis, yaptığı acil durum bilgilendirmesinde, bir itfaiyecinin yangına müdahale sırasında yaralandığı ve vücudunun çeşitli bölgelerinde ikinci derece yanıklar oluşması nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Dumanların başkent Atina'ya kadar ulaştığı belirtilen haberlerde, yetkililer tarafından vatandaşlara gerekmediği sürece dışarı çıkmamaları talimatında bulunulduğu kaydedildi.
Yunanistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise yangın nedeniyle artan sağlık ihtiyaçlarına karşı Nea Makri ve Kapandritios'taki sağlık merkezleri ile Atina'daki bazı hastanelerin yüksek alarm durumunda bulunduğu duyuruldu.
Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, Perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarırken, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtti.
Yangın nedeniyle Başbakan Kiryakos Miçotakis'in de tatilini kesip Atina'ya döndüğü bildirildi.