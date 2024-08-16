Tayland'da Eski Başbakanın Kızı Yeni Başbakan Seçildi

Tayland Parlamentosu’nda bugün yapılan oylama sonucu eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın kızı 37 yaşındaki Paetongtarn Şinavatra, ülkenin yeni başbakanı seçildi. Şinavatra, ülkenin en genç başbakanı oldu.

Tayland'da Eski Başbakanın Kızı Yeni Başbakan Seçildi

Tayland Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz günlerde Başbakan Srettha Thavisin'i ani bir kararla görevden aldı. Bugün sabah saatlerinde Tayland Parlamentosu’nda yapılan oylama sonucunda iktidar partisi lideri Paetongtarn Shinawatra ülkenin yeni başbakanı seçildi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, parlamentoda, Pheu Thai Partisi ve koalisyon ortaklarının başbakanlık için aday gösterdiği Paetongtarn Şinavatra için oylama yapıldı.

Oylamada Paetongtarn'ın lehine 319, aleyhine 145 oy kullanılırken 27 milletvekili çekimser kaldı. Parlamentoda yapılan oylama sonucunda 37 yaşındaki Paetongtarn, ülkenin 31. başbakanı seçildi. Paetongtarn, ülkenin en genç başbakanı seçilirken, Şinavatra ailesinden bu görevi üstlenen 3. isim oldu.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi, 14 Ağustos'ta Başbakan Srettha Thavisin'i, kabine üyelerinden Pichit Chuenban'ı 'hukuksuz atadığı' gerekçesiyle azletmişti.

Pheu Thai Partisi ve koalisyon ortakları da eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın kızı Paetongtarn Şinavatra'yı parlamentoda yapılacak oylamada yeni lider olarak aday göstermişti.

Eski Başbakan Taksin Şinavatra, 2006'da askeri darbe sonucu görevinden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA

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