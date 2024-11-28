Gazze'de Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 44 Bin 300'e Yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği şiddetli saldırılar 419 gündür sürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği üç saldırıda 48 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 53 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

YARALI SAYISI 104 BİN 933

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 44 bin 330’a, yaralı sayısının da 104 bin 933’e yükseldiği bildirildi.