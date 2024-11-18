Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye’yi Temsil Etmişti! Ayliz Duman Sessizliğini Bozdu

Kainat Güzellik Yarışması’nda birinci olarak tacı Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig, devralmıştı. Danimarkalı güzelin birinci çıktığı yarışmada Türkiye’yi temsil eden Ayliz Duman ise dereceye girememişti.

Yarışma sonrasında bir açıklama yapan Duman ilk açıklamasında "Gerçekten çok güzel bir tecrübe oldu. yine de bu süreçten çok şey öğrendim ve kendimi geliştirmek için harika bir fırsat oldu" ifadelerini kullanmıştı.

“TOP 30 BEKLİYORDUM AÇIKÇASI”

Duman, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama daha yaptı. Instagram hesabından paylaşım yapan Duman “Tüm zorluklara rağmen elimden gelenin en iyisini yaparak ülkemi en güzel şekilde temsil ettim. Bu süreçte karşılaştığım her engel bana daha da güç ve kararlılık kazandırdı. Ülkemi gururla lanse etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Top 30 bekliyordum açıkçası çünkü çok çalıştım ve çabaladım demek ki hayırlısı böyleymiş. Zorlu bir süreçti iyisiyle kötüsüyle bana tecrübe oldu” dedi.

HANGİ ÜLKELER DERECEYE GİRDİ?

Dünyanın konuştuğu yarışmada birinci olan Danimarkalı güzel Theilvig'i Nijeryalı Chidimma Adetshina, Meksikalı Maria Fernanda Beltran, Taylandlı Suchata Chuangsri ve Venezuelalı Ileana Marquez Pedroza takip etti.

Kaynak: Gerçek Gündem