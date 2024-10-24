Hindistan'da Alarm! Eğitim Durdu, Yüz Binlerce Kişi Tahliye Edildi
Hindistan, bugün veya yarın karaya ulaşması beklenen tropik fırtına nedeniyle alarma geçti. Eğitim durdu en az 300 bin kişi tahliye edildi.
Bengal Körfezi'nde oluşan tropik fırtınaya karşı Hindistan'da okullarda eğitime ara verildi, 300 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
Hindistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, rüzgar hızının saatte 100-120 kilometre olduğu, bugün geç saatlerde veya yarın erken saatlerde ülkenin doğu kıyısından karaya ulaşmasının beklendiği kaydedildi.
Kaynak: DHA
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