İsrail Ateşi Altındaki Lübnan'da Can Kaybı 2 Bin 574'e Oldu

İsrail askerlerinin Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, bölgede can kaybı 28 artarak, 2 bin 574'e çıktı.

İsrail Ateşi Altındaki Lübnan'da Can Kaybı 2 Bin 574'e Oldu

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin birçok bölgesinde hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in devam eden saldırıları sonucu dün 28 kişinin öldüğü ve 139 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 574'e, yaralananların sayısının da 12 bin 1'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail Ateşi Altındaki Lübnan'da Can Kaybı 2 Bin 574'e Oldu - Resim : 1

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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