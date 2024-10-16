Hindistan'da 'Bomba İhbarı' Krizi! Uçaklar Kalkamıyor, Yönetim Bugün Acil Toplanıyor

Hindistan’da faaliyet gösteren havayolu şirketleri, son 48 saattir sosyal medya ya da mail yolu ile yapılan bomba ihbarlarıyla mücadele ediyor. Pazartesi gününden bu yana uluslararası uçuşların yanı sıra düşük maliyetli havayolu şirketlerinin iç hat uçuşlarına yönelik bomba ihbarları nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edilirken, bazı uçuşlarda da rota değişikliğine gidildi. Hindistan Havayollarından yapılan açıklamada, en az 10 uçuşa bomba ihbarı gerçekleştirildiği kaydedilerek, “Son günlerde bu tür ihbarlarda bir artış var” denildi.

Hindistan Havayollarının Delhi-Chicago seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, dün yapılan bomba ihbarının ardından Kanada’ya acil iniş gerçekleştirdi. Kanada polisi, acil inişin ardından uçakta bulunan 211 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini açıkladı. Bugün yapılan açıklamada ise, yolcuların Kanada Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla Chicago’ya ulaştırıldığı belirtildi.

YOLCU UÇAĞINA JETLER EŞLİK ETTİ

Dün yaşanan başka bir olayda ise, Air India Express’e ait yolcu uçağına bomba ihbarı yapılmasının ardından Singapur Hava Kuvvetleri tarafından iki jet yolcu uçağına eskortluk etti. Singapur Savunma Bakanı Ng Eng Hen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uçağın Singapur Changi Havalimanı’na indiğini duyurarak, “Hindistan’ın güneyindeki Madurai kentinden Singapur’a sefer gerçekleştiren AXB684 sefer sayılı uçakta bomba olduğuna dair bir e-posta aldık” dedi.

Ayrıca Hindistan Havayollarının Mumbai-New York seferini gerçekleştiren yolcu uçağı da bomba ihbarının ardından Delhi’ye iniş gerçekleştirdi. Düşük maliyetli havayolu şirketi IndiGo Havayollarının Mumbai’den Umman ve Suudi Arabistan’a sefer gerçekleştirmesi planlanan iki uçuşta da bomba ihbarlarının ardından uzun süreli gecikmeler yaşandı.

Düşük bütçeli SpiceJet Havayolları tarafından yapılan açıklamada ise Darbhanga-Mumbai uçuşunu yapacak uçağa bomba ihbarı yapıldığı kaydedilerek, “Uçak Mumbai Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı” denildi. Açıklamada, güvenlik kontrollerinin ardından yeniden uçuşun gerçekleştirildiği aktarıldı.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı (MOCA) yaşananları ele almak üzere bugün toplanacak.

Kaynak: İHA