Nijerya'da Facia, Onlarca Ölü Var

Nijerya'da yakıt tankerinin patlaması sonucu facia yaşandı. En az 94 kişi ölürken onlarca kişi de yaralandı.

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Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde, akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 94 kişi öldü.

Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Lawan Adamu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Jigawa'nın Kano-Hadeja kara yolunda akaryakıt taşıyan tankerde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldiğini belirtti.

Adamu, patlamada 94 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 50 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların tedavi altına alındığını söyleyen Adamu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Yetkililer, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini belirterek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Nijerya'da Facia, Onlarca Ölü Var - Resim : 1

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken patlamanın nereden kaynaklandığı henüz belirsizliğini koruyor.

Kaynak: AA

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