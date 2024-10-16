Hizbullah'tan İsrail'e Misilleme Saldırısı

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Safed şehrine yaklaşık 50 füze fırlatarak misilleme yaptı. İlk bilgilere göre, can kaybı yaşanmadı; 2 kişi hafif yaralandı ve bir evde hasar meydana geldi.

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Hizbullah'tan İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına bir misilleme daha geldi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Safed şehrini hedef alan bir dizi füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise saldırıyı doğrulayarak Lübnan'dan yaklaşık 50 füzenin fırlatıldığını duyurdu. Füzelerin bazılarının hava savunma sistemi tarafından engellendiği ifade edilirken, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Safed Belediyesi de bir füzenin bir evin bahçesine isabet etmesi sonucu hasar meydana geldiğini açıkladı. Ayrıca, 2 kişinin sığınaklara koşarken hafif yaralandığı kaydedildi.

Hizbullah'tan İsrail'e Füze SaldırısıHizbullah'tan İsrail'e Füze SaldırısıDünya

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Kaynak: AA-İHA

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