Suudi Arabistan'a Galata Kulesi İnşa Edildi! Görmenin Bedeli Dudak Uçuklatıyor

Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki tema parkında Galata Kulesi'nin minyatürü inşa edildi. Ziyaretçi akınına uğrayan kuleyi görmenin bedeli ise dudak uçuklattı.

Son Güncelleme:

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde bulunan tema parkının ortasına minyatür Galata Kulesi yapıldı. Sosyal medyada Galata Kulesi'nin görüntülerinin paylaşılmasıyla birlikte, Arap halkı parka akın etti.

Benzersiz mimari yapısıyla dikkat çeken Galata Kulesi, ziyaretçilerin fotoğraf çekinmek için en çok tercih ettiği noktalardan biri haline geldi. Galata Kulesi'nin önünde İstiklal Caddesi'nin simgesi tramvay ve arkasında Kapalı Çarşı'nın kapısı da bulunuyor.

Suudi Arabistan'a Galata Kulesi İnşa Edildi! Görmenin Bedeli Dudak Uçuklatıyor - Resim : 1

GÖRMENİN BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

Tema parkı görmenin bedeli ise tam 109 Suudi Arabistan Riyali, bu fiyat ABD parasıyla 29 Dolar, Türk Lirası'na çevrildiğinde ise yaklaşık 1000 TL.

Suudi Arabistan'a Galata Kulesi İnşa Edildi! Görmenin Bedeli Dudak Uçuklatıyor - Resim : 2

DAHA ÖNCE DE EYFEL KULESİ VE PİRAMİTLER YAPILMIŞTI

Tema parkı daha öncesinde de Eyfel Kulesi ve Piramitler gibi başka ülkelerinde mimari eserlerinin küçük kopyalarını yapmıştı.

Kaynak: Mynet

Etiketler
Suudi Arabistan Galata Kulesi
Son Güncelleme:
Uzmanlar Açıkladı: Her Gün Yapılan Bu 8 Alışkanlık Düşük Zekalılığın Göstergesi Uzmanlar Açıkladı: Her Gün Yapılan Bu 8 Alışkanlık Düşük Zekalılığın Göstergesi
Suriye Orusu Etarip İlçesine Saldırdı 1 Sivil Öldü Suriye Orusu Etarip İlçesine Saldırdı 1 Sivil Öldü
Kanal D'de Bir İlk! Camdaki Kız'ın Yerine Gelen Dizi Duyuruldu Kanal D'de Bir İlk! Camdaki Kız'ın Yerine Gelen Dizi Duyuruldu
ABD'de Başkanlık Seçimi Heyecanı! Erken Oy Verme İşlemi Başladı ABD'de Başkanlık Seçimi Heyecanı! Erken Oy Verme İşlemi Başladı