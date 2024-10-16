Suudi Arabistan'a Galata Kulesi İnşa Edildi! Görmenin Bedeli Dudak Uçuklatıyor
Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki tema parkında Galata Kulesi'nin minyatürü inşa edildi. Ziyaretçi akınına uğrayan kuleyi görmenin bedeli ise dudak uçuklattı.
Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde bulunan tema parkının ortasına minyatür Galata Kulesi yapıldı. Sosyal medyada Galata Kulesi'nin görüntülerinin paylaşılmasıyla birlikte, Arap halkı parka akın etti.
Benzersiz mimari yapısıyla dikkat çeken Galata Kulesi, ziyaretçilerin fotoğraf çekinmek için en çok tercih ettiği noktalardan biri haline geldi. Galata Kulesi'nin önünde İstiklal Caddesi'nin simgesi tramvay ve arkasında Kapalı Çarşı'nın kapısı da bulunuyor.
GÖRMENİN BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI
Tema parkı görmenin bedeli ise tam 109 Suudi Arabistan Riyali, bu fiyat ABD parasıyla 29 Dolar, Türk Lirası'na çevrildiğinde ise yaklaşık 1000 TL.
DAHA ÖNCE DE EYFEL KULESİ VE PİRAMİTLER YAPILMIŞTI
Tema parkı daha öncesinde de Eyfel Kulesi ve Piramitler gibi başka ülkelerinde mimari eserlerinin küçük kopyalarını yapmıştı.
Kaynak: Mynet
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