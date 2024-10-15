Suriye Orusu Etarip İlçesine Saldırdı 1 Sivil Öldü

Suriye ordusunun Etarip ilçesine düzenlediği saldırıda 1 sivil öldü, 8 sivil yaralandı

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Suriye Orusu Etarip İlçesine Saldırdı 1 Sivil Öldü

Suriye ordusu güçlerinin Halep ilinin batısındaki Etarip ilçesine düzenlediği saldırıda 1 sivil öldü, 8 sivil yaralandı.

Halep'in batısındaki 46. Tugay üssünde konuşlu rejim ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in batısındaki Etarip ilçesine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 1 sivil öldü, 8 sivil yaralandı.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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