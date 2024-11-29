Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya... Avrupa Savaşa Hazırlanıyor! Sığınak İnşa Etmeye Başladılar

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yaklaşık üç yıldır devam ederken, bu durumun Avrupa'ya yayılmasının mümkün olup olmadığı uzun süredir tartışma konusu. Çoğu uzman bu ihtimalin epey uzak olduğunu söylese de bazı ülkeler meseleyi ciddiye almaya başladı. Birçok ülke, en kötüsünün yaşanması durumunda nasıl sığınak inşa edileceği, yiyecek stoklanacağı ve elektriksiz yaşanacağı konusunda bilgiler veriyor.

Almanya, saldırı durumunda insanların en yakın sığınağı bulmasına yardımcı olacak bir uygulama geliştiriyor. İsveç, "Kriz ya da Savaş Gelirse" başlıklı 32 sayfalık bir broşür dağıtıyor. Yarım milyon Finli de şimdiden bir acil durum hazırlık rehberi uygulamasını indirdi.

İSVEÇ: BOL SU VE ENERJİ VEREN GIDA BULUNDURUN'

CNN Türk'te yer alan habere göre; NATO üyeliği talebi onaylanan İsveç'te dağıtılan broşürün önsözünde “Belirsiz zamanlarda yaşıyoruz. Şu anda dünyanın bizim bölgemizde silahlı çatışmalar yaşanıyor. Terörizm, siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyaları bizi zayıflatmak ve etkilemek için kullanılıyor" ifadeleri yer alırken, herkesin İsveç'in bağımsızlığını ve demokrasisini savunmak için üzerine düşeni yapması gerektiği, herkesin İsveç'in genel acil durum hazırlığının bir parçası olduğu vurgulanıyor.

Ayrıca evde bol miktarda su bulundurulması (ve suyun hala güvenli olup olmadığının her yıl kontrol edilmesi), bol miktarda battaniye, sıcak tutacak giysi ve alternatif ısıtma sistemi bulundurulması, pille çalışan bir radyo alınması ve bol miktarda enerji açısından zengin, çabuk hazırlanabilir yiyecek depolanması öneriliyor.

NORVEÇ: BİRÇOK BANKA KARTINIZ VE NAKİTİNİZ OLSUN'

Norveç'in Sivil Savunma Müdürlüğü DSB de, ülkedeki 2,6 milyon haneye benzer bir kitapçık dağıttı. Kitapçık, vatandaşlara “gevrek ekmek, konserve bakliyat ve fasulye, konserve sandviç ezmeleri, enerji barları, kuru meyve, çikolata, bal, bisküvi ve kuruyemiş” gibi en az bir haftalık bozulmayan gıda bulundurmalarını ve temel ilaçları stoklamalarını tavsiye ediyor. Diğer yandan insanların birkaç banka kartına sahip olmalarını ve evde hazır nakit bulundurmalarını da söylüyor.

FİNLANDİYA OLASI SALDIRIDA YAPILACAKLARI ANLATTI

Finlandiya'da 72tuntia.fi adlı bir web sitesinde, zor koşullarla başa çıkma yeteneğini artırmak için psikolojik dayanıklılığı güçlendirmek, kişisel siber güvenliği geliştirmek ve kapalı alanlarda barınmak konularında ipuçları paylaşılırken, "Kapıları ve pencereleri kapatın. Radyoyu açın. Talimatlar için sakince bekleyin" ifadeleri yer alıyor.

ALMANYA SIĞINAK İNŞA ETMEYE ODAKLANDI

Almanya ise 84 milyonluk ülkede sadece 480 bin kişiyi barındırabilen 600'den az kamu sığınağı bulunduğuna dair bilgi sonrasında sığınaklarının ve koruyucu barınaklarının sayısını arttırmaya odaklandı. Soğuk savaş sığınaklarının çoğu bir daha ihtiyaç duyulmayacağı düşüncesiyle söküldü ancak Berlin şimdi Federal Nüfus Koruma Ofisi altında, coğrafi konum belirleme telefon uygulaması da dahil olmak üzere ulusal bir sığınak planı başlattı.

Kaynak: CNN Türk