Moskova Kiev’e Yanıt Vermek İçin Hazırlanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin Rusya’nın batısındaki Kursk Bölgesi'ne yönelik ATACMS saldırılarına yanıt vermeye hazırlandıklarını belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, son üç gün içinde Ukrayna güçlerinin Batı menşeli uzun menzilli silahlarla iki kez saldırı düzenlediğini bildirdi.

Kiev'in, 23 Kasım’da Kursk’un 37 kilometre kuzeybatısındaki Lotaryovka köyü yakınlarına beş ATACMS füzesi fırlattığını belirten Bakanlık, saldırının hedefinde S-400 hava savunma füze birliği olduğunu, saldırı sonucunda üç askerin yaralandığını ve radar sistemine zarar verildiğini açıkladı.

Öte yandan 25 Kasım’da Kiev’in Kursk-Vostoçniy havaalanına sekiz ATACMS füzesi daha fırlattığı füzelere karşı devreye giren S-400 füze savunma sistemi ve Pantsir hava savunma füze ve top sistemiyle yedi füzenin düşürüldüğü ancak bir füzenin hedefe ulaşmayı başardığı belirtildi. Saldırı sonuunda iki asker yaralanırken ve birkaç tesis “hafif şekilde hasar gördüğü” ifade edildi.

Beyaz Saray dün, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby tarafından yapılan bir açıklama ile Kiev'e ABD yapımı uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanma izni verdiğini doğrulamıştı.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, ABD’nin Kiev’e Rusya topraklarında uzun menzilli füzelerin kullanımı konusunda yeşil ışık yakmasının ardından, Rusya'nın yeni nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip ‘Oreşnik’ balistik füzelerinin kullanılacağını açıklamıştı. Putin, Oreşnik olarak isimlendirdiği füzelerin “savaş testi” olarak bir kez kullanıldığını, koşullara bağlı olarak böyle ‘testlerin’ devam edeceğini söylemişti.

Kaynak: ANKA