Beklenen Liste Yayımlandı... Dünyanın Gözü Bu 10 İsimde!

Rolling Stone dergisi, iş dünyasında izlenmesi gereken girişimcileri açıkladı. Bu kişiler arasında kendini insani yardım projelerine adayan cerrah Tanveer Zamani, doğal içeriklere odaklanan bakım ürünleri markası Blu Atlas’ın kurucusu Deep Patel ve ünlü aktör Ryan Reynolds gibi isimler yer alıyor.

Son Güncelleme:
Beklenen Liste Yayımlandı... Dünyanın Gözü Bu 10 İsimde!

Her yıl iş dünyasında izlenmesi gereken girişimcileri açıklayan Rolling Stone dergisi, yeni listesini duyurdu. İngiltere edisyonunun yayımladığı liste, yenilikçi projeleri ve elde ettikleri başarılarla alanlarında öne çıkan kişileri işaret ediyor. Bu yıl da teknolojiden gastronomiye, emlaktan eğlence dünyasına kadar birçok sektörde öne çıkan isimler paylaşıldı.

Beklenen Liste Yayımlandı... Dünyanın Gözü Bu 10 İsimde! - Resim : 1
Tanveer Zamani

HAYATINI İNSANLARA ADADI

Bu isimlerden biri, Amerikalı cerrah Tanveer Zamani oldu. Pakistan asıllı ve ülkesinde eski bir siyasetçi olan Zamani, dergiye göre hayatını yalnızca tıbbi çalışmalara değil, aynı zamanda insani yardım projelerine de adadı. Çocuk işçiliği, yolsuzluk ve yoksullukla mücadelede yürüttüğü kampanyalar, ona küresel ölçekte bir saygınlık kazandırdı. Dört çocuk annesi olan Zamani, mesleki ve insani başarısıyla ilham veren bir figür haline geldi ve Rolling Stone’da yer almaya hak kazandı.

Beklenen Liste Yayımlandı... Dünyanın Gözü Bu 10 İsimde! - Resim : 2
Deep Patel

DOĞAL İÇERİKLERLE BAKIM ÜRÜNLERİ MARKASI YARATTI

Listede yer alan diğer isimler de dikkat çekici projelere imza atıyor. Henüz 23 yaşında olan Deep Patel, doğal içeriklere odaklanan bakım ürünleri markası Blu Atlas’ı kurarak büyük bir ticari başarıya ulaştı. Listede lüks emlak alanında önemli işler başaran Christian Wolf ve İngiltere’nin en önemli ve tanınan şeflerinden biri olan Gordon Ramsay gibi isimler de yer aldı.

Beklenen Liste Yayımlandı... Dünyanın Gözü Bu 10 İsimde! - Resim : 3
Ryan Reynolds

ÜNLÜ AKTÖR DE LİSTEDE

Yine Hollywood’un tanınan yüzlerinden Ryan Reynolds da listede kendine yer buldu. Ünlü aktör, Wrexham futbol kulübüne yaptığı yatırımlar ve Mint Mobile gibi markalarla iş dünyasında dikkat çeken bir kariyer inşa etti. Reynolds, eğlence sektöründeki başarısını girişimcilik alanında da sürdürüyor.
Rolling Stone’a göre bu listedeki isimler, 2024 yılında iş dünyasında yeni trendlere oldukça yön verdi ve başarı hikayeleriyle ilham veren bu isimlerin önümüzdeki yıl nasıl projelere imza atacaklarını merakla beklenmekte.

İş İnsanına Kripto Paralı Tuzak: Casus Yazılımla 38 Milyon Lira Dolandırıldıİş İnsanına Kripto Paralı Tuzak: Casus Yazılımla 38 Milyon Lira DolandırıldıGüncel
İş Dünyasının En Güçlü 100 İnsanı Açıklandı: Türkiye'den Listeye Bakın Kim Girdiİş Dünyasının En Güçlü 100 İnsanı Açıklandı: Türkiye'den Listeye Bakın Kim GirdiEkonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Hollywood Lüks
Son Güncelleme:
Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan 'Ateşkes' Açıklaması: İsrail Ne Yapacak? Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan 'Ateşkes' Açıklaması
Ateşkes Beklerken Bombardıman Geldi! İsrail Beyrut'un Merkezini Vurdu Ateşkes Bekleniyordu... İsrail Beyrut'un Merkezini Vurdu
İnsan Irkı Tükenirse O Hayvanlar Yerimizi Alacak: Zehir Gibi Zekaya Sahipler İnsan Irkı Tükenirse O Hayvanlar Yerimizi Alacak: Zehir Gibi Zekaya Sahipler
Karton Kutularda Eşya Depolamadan Önce 2 Kez Düşünün Karton Kutularda Eşya Depolamadan Önce 2 Kez Düşünün