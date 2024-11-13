İş Dünyasının En Güçlü 100 İnsanı Açıklandı: Türkiye'den Listeye Bakın Kim Girdi

LİSTEDEKİ TEK TÜRK

Listede 83. sırada yer alan Hamdi Ulukaya, Chobani markasıyla dünya yoğurt pazarında önemli bir oyuncu haline geldi. Türkiye’den ABD’ye göç eden Ulukaya’nın, aldığı krediyle satın aldığı küçük bir yoğurt fabrikasını dünya çapında bir şirkete dönüştürmesi, ilham verici bir başarı hikayesi olarak gösteriliyor.

Ulukaya sadece başarılı bir iş insanı olmakla kalmayıp, aynı zamanda iş dünyasının en etkili hayırseverlerinden biri olarak da tanınıyor. Şirketinin mültecilere verdiği destek ve sosyal sorumluluk projeleri, Ulukaya’nın etkisini daha da artırıyor.