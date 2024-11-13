İş Dünyasının En Güçlü 100 İnsanı Açıklandı: Türkiye'den Listeye Bakın Kim Girdi
Fortune dergisi, her yıl yayınladığı "İş Dünyasının En Güçlü 100 İnsanı" listesini bu yıl da açıkladı. Listede tek Türk, Amerika'da yoğurt fabrikası satın Hamdi Ulukaya oldu.
Kaynak: AA
Fortune dergisi tarafından her yıl yayınlanan ve iş dünyasının en güçlü isimlerini sıralayan listede bu yıl da dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Listede, teknoloji devlerinin CEO’larından finans dünyasının önde gelen isimlerine kadar birçok önemli isim yer alırken, Türk iş insanı Hamdi Ulukaya da listede kendine yer buldu.
ELON MUSK ZİRVEDE
Listede birinci sırayı koruyan Tesla CEO’su Elon Musk, geniş vizyonu ve yenilikçi projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle SpaceX ve Neuralink gibi şirketlerdeki başarıları, Musk’ın etkisini artıran önemli faktörler arasında yer alıyor.
Yapay zeka alanındaki gelişmeler, listenin üst sıralarında belirleyici oldu.
Nvidia CEO’su Jensen Huang, şirketini yapay zeka devriminin en önemli oyuncularından biri haline getirerek ikinci sırada yer aldı. Microsoft CEO’su Satya Nadella ise bulut bilişim ve yapay zeka alanındaki yatırımlarıyla Microsoft’u teknoloji sektörünün en güçlü şirketlerinden biri haline getirdi.
LİSTEDEKİ TEK TÜRK
Listede 83. sırada yer alan Hamdi Ulukaya, Chobani markasıyla dünya yoğurt pazarında önemli bir oyuncu haline geldi. Türkiye’den ABD’ye göç eden Ulukaya’nın, aldığı krediyle satın aldığı küçük bir yoğurt fabrikasını dünya çapında bir şirkete dönüştürmesi, ilham verici bir başarı hikayesi olarak gösteriliyor.
Ulukaya sadece başarılı bir iş insanı olmakla kalmayıp, aynı zamanda iş dünyasının en etkili hayırseverlerinden biri olarak da tanınıyor. Şirketinin mültecilere verdiği destek ve sosyal sorumluluk projeleri, Ulukaya’nın etkisini daha da artırıyor.