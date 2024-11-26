Kızıldeniz’de Batmıştı! Faciada Yeni Gelişme

Kızıldeniz Valisi Amr Hanefi, Mısır'ın doğusunda yer alan Kızıldeniz açıklarında batan turist teknesindeki son duruma ilişkin bir bilgilendirme yaptı.

Deniz kuvvetleri başta olmak üzere ilgili tüm taraflarca yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktaran Hanefi, bugünkü arama çalışmalarında 3 kişinin daha kurtarıldığını ve dünden bu yana toplam 31 kişinin sağ kurtarıldığını kaydetti.

44 KİŞİ BULUNDU

Kaybolan 9 kişi için kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Hanefi, teknede Alman, İngiliz, ABD'li, Polanyalı, Belçikalı, İsveç, Çinli, Slovakyalı, İspanyol ve İrlandalı olmak üzere farklı uyruklardan 31'i turist, 13'ü Mısırlı olmak üzere, 44 kişinin bulunduğunu hatırlattı.

Vali Hanefi, kazanın yaşandığı teknenin incelendiğini, son denetiminin Mısır Deniz Güvenliği Otoritesi tarafından Mart 2024'te yapıldığını, 1 yıl geçerlilik belgesi aldığını ve herhangi bir teknik kusurun olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA