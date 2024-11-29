'Yanlış Serum' Soruşturmasına Bakanlıktan Ret! Yüsra'nın Ölümünden Kim Sorumlu?

'Bahar nezlesi' şikayetiyle Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülen 7 yaşındaki Yüsra Türkooğlu’na serum takılmış, minik Yüsra 10 saat boyunca aynı sedyede bekletildikten sonra gözleri şişmiş, karın ağrısı artmış, kontrol eden doktor durumunun kritik olduğunu söylemişti.

AİLE ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU

Daha da kötüleşen Yüsra, yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetmişti. Kızlarının ölümünün yanlış serum nedeniyle olduğunu iddia eden aile, hastane ve yetkililer hakkında şikayette bulunmuştu.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMİŞTİ

Doktor hakkında verilen soruşturma izni iddialara göre bazı isimlerin araya girmesiyle iptal edilmişti. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, minik Yüsra’nın ölümünü Meclis’e taşıyarak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun cevaplaması için soru önergesi verdi.

BAKAN MEMİŞOĞLU’NA 6 SORU

İYİ Partili Türkoğlu, söz konusu önergede Bakan Memişoğlu’na şu soruları sordu:

SORU 1- Bakanlığınıza bağlı Bursa Şehir Hastanesi’ne, ailesinin “bahar nezlesi” şikayetiyle getirdiği 19 Mayıs 2024 tarihinde yatış işlemleri yapılan ve bir gün sonra da 20 Mayıs 2024 tarihinde vefat eden 7 yaşındaki Yüşra Türkoğlu ile ilgili Adli Tıp Kurumu'nun “ön otopsi raporu” tarafınıza ulaşmış mıdır?

SORU 2- Hastanenin ölüm raporunda “kalp rahatsızlığı” yazmasına karşın, Adli Tıp Kurumu'nun “ön otopsi raporunda” vefatın kalp rahatsızlığı sonucu olmadığının ve müteveffanın herhangi bir kardiyolojik rahatsızlığın bulunmadığının belirtildiğinden bilgi sahibi misiniz?

SORU 3- Ailenin, aynı hastanedeki doktorların “yanlış serum takıldığını” beyan etmeleri nedeniyle soruşturma açılmasını istediği, Bakanlığınız bünyesindeki, Mesleki Sorumluluk Kuru1u'nun toplam 7 üyesinden 4’ünün buna izin vermediği bilgisi tarafınıza verilmiş midir?

SORU 4- Ön otopsi raporunda kalbin altı ve sol yanında ve göğsün ortasında, akciğer sağında ve solunda, ayrıca kalp duvarında kanlı sıvı biriktiği ve boynun yan kısmında kanamalar olduğunun belirtilmesi, tıbbi açıdan, “kalp rahatsızlığı” olarak belirtilen ölüm raporunun doğru olmadığı anlamına gelmez.

SORU 5- Ön Otopsi Raporu, Yüşra Türkoğlu'nun kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybettiğini iddia eden ölüm raporunu doğrulamıyorsa Türkoğlu ailesinin talihsiz kızlarının ölümünden sorumlu hekimler ve Pediatri Kliniği sorumluları hakkında istedikleri soruşturma izni talebinin, Mesleki Sorumluluk Kurulu’nda tekrar görüşülmesini gerektirmez mi?

SORU 6- Bakanlığınızın kızlarının “tıbbi müdahale hatası” nedeniyle öldüğünü savunarak, hekimler hakkında soruşturma açılmasında ısrar eden Türkoğlu ailesinin baskı altına alınması ve olayın arkasını bırakmalarının istenmesiyle ilgili bilgisi var mıdır?

ÖN OTOPSİ RAPORUNDA NE ÇIKMIŞTI?

Yüsra’nın ön otopsi raporunda kalbin altı ve sol yanında, göğüsün orta kısmında, akciğer sağında ve solunda, kalp duvarında kanlı sıvının biriktiğini ve boyunun yan kısmında kanama olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem