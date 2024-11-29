Sapanca'da Feci Kaza! Baba ile Oğlunu Ölüm Ayırdı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, bir kamyonet ile 3 tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 78 yaşındaki baba Feyzi Cahanker hayatını kaybederken, oğlu 39 yaşındaki Engin Cahanker ağır yaralandı.

Sapanca'da Feci Kaza! Baba ile Oğlunu Ölüm Ayırdı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Yanık Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 54 HU 109 plakalı kamyonet ile 54 EG 109 plakalı üç tekerlekli motosiklet çarpıştı. Feci kazada Feyzi Cahanker (78) ve oğlu Engin Cahanker (39) motosikletten yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sapanca'da Feci Kaza! Baba ile Oğlunu Ölüm Ayırdı - Resim : 1

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, kanlar içerisinde kalan baba Feyzi Cahanker'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan oğlu Engin Cahanker ise bölgede yapılan ilk müdahalesinin ardından Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sapanca'da Feci Kaza! Baba ile Oğlunu Ölüm Ayırdı - Resim : 2

KAÇAN SÜRÜCÜYÜ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden adamın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, baba ile oğlu ayıran kazanın ardından olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenilen kamyonet sürücüsünü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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