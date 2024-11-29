42 Yaşındaki Kadın, Evinde Ölü Bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 42 yaşındaki Ümmühan Yurtbay, İstasyon Mahallesi'ndeki evinde ölü olarak bulundu. Olay, Yurtbay’ın yakınlarının kendisinden haber alamamaları üzerine evine gelmeleriyle ortaya çıktı.

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42 Yaşındaki Kadın, Evinde Ölü Bulundu

Alınan bilgiye göre, ilçenin İstasyon Mahallesi'nde annesi ile birlikte yaşayan 42 yaşındaki Ümmühan Yurtbay 'dan haber alınamaması üzerine eve gelen yakınları Ümmühan Yurtbay'ı hareketsiz buldu. Daha sonra olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği anlaşılan genç kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacağı öğrenildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

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