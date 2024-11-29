Gözaltına Alınan Gazeteci, Siyasetçi ve Sendikacılar Adliyeye Sevk Edildi

26 Kasım’da Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Diyarbakır, İstanbul, Mardin Şırnak ve Ankara başta olmak üzere 30 ilde ev baskını yapılmış, gazeteci, siyasetçi, hak savunucusunun bulunduğu 231 kişi gözaltına alınmıştı.

Eskişehir Adliyesi'ne sevk edilen gazeteciler Mehmet Üçar, Erdoğan Alayumat, Bilal Seçkin, Suzan Demir, Tuğçe Yılmaz, Havin Derya ile Mehmet Yaşar Abatan ve Serap Güneş’in savcılık ifadelerine başlandı.

SAVCILIK İFADELERİ ALINMAYA BAŞLADI

Savcılık ifadesine başlanan diğer isimler arasında ise DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ, Kayapınar Belediye Eşbaşkanı Cengiz Dündar, İnsan Hakları Derneği (İHD) kurucularından Nimet Tanrıkulu, Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan, Genel-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Üyesi Şiar Rışvanoğlu, Leyla Doğan, Erdal Güzel, Halef Caruş, Faruk Ayhan, Ecevit Odabaşı, Abdurrahman Aydın, Recep Şimşek ve Hamza Kaan yer aldı.

DİSK’TEN ÇALIŞKAN VE GÖKSOY’A DESTEK

Gözaltına alınan siyasetçi, gazeteci ve insan hakları savunucularının savcılık ifadelerine başlandı. "Hukuksuzluğa boyun eğmeyiz, sendikacılık suç değildir" pankartı açan DİSK üyeleri, Çalışkan ve Göksoy'a destek amacıyla Ankara Adliyesi önünde toplandı.