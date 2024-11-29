'Yenidoğan Çetesi'nin Mal Varlıklarına El Konuldu

'Yenidoğan Çetesi' davasında sanıkların yargılanması 10. günde devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde 'Yenidoğan Çetesi' yöneticisi ve üyesi şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konuldu.

Kaynak: İHA