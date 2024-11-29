'Yenidoğan Çetesi'nin Mal Varlıklarına El Konuldu
İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi şüphelilerin mal varlıklarına başka bir soruşturma kapsamında el konuldu.
'Yenidoğan Çetesi' davasında sanıkların yargılanması 10. günde devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde 'Yenidoğan Çetesi' yöneticisi ve üyesi şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konuldu.
Kaynak: İHA
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