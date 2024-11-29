Teğmenler Soruşturmasında Yeni Gelişme: Dosyaya Erişemeyen Avukatlar Yüksek Disiplin Kurulu'na Başvurdu

Türkiye’nin gündemine oturan teğmenler soruşturmasında TSK’den kesin ihraç istemiyle haklarında soruşturma açılan teğmenlerin avukatları Yüksek Disiplin Kurulu’na bir dilekçe vererek “Savunma hakkımızı etkin bir şekilde kullanabilmemiz için disiplin soruşturma raporu ve eklerinin varsa dijital materyaller dahil olmak üzere eksiksiz olarak bir suretinin” taraflarına verilmesini talep etti.

AVUKATLAR SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ BELGELERİ TALEP ETTİ

Avukatlar tarafından verilen dilekçede soruşturma sürecince 200’e yakın personelin ifadelerinin alındığı hatırlatılarak etkili bir savunma yapabilmek için soruşturma dosyasının, tanık ifadelerinin, soruşturmacıların ve disiplin amirlerinin görüş ve kanaatini içeren belgeler de dahil olmak üzere soruşturma dosyasına giren tüm evrak, ifade ve dijital materyallerin eksiksiz bir şekilde taraflarına verilmesini istendi.

Yine avukatlar tarafından verilen dilekçede, savunmaların tam olarak hazırlanabilmesi için kendilerine en az 10 gün süre verilmesi istendi.

SÖZLÜ SAVUNMA DA YAPACAKLAR

Avukatlar, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma yapacaklarını beyan ederken, toplantı yer ve zamanının da taraflarına bildirilmesini tekrar talep etti.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, kılıçlarını havaya kaldırarak hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demişti.

Öğrenciler, dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun öncülüğünde şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti:

"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından siyasetin gündemine yerleşmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları 18 Kasım'da basına yaptıkları değerlendirmede, "organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin" YDK'ya sevk edildiğini söyledi.

Kaynaklar, Meselenin "emre uyulmaması" olduğunu ifade ederek, "Burada sorgulanan, disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem