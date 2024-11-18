Teğmen Ebru Eroğlu'na Küfretmek 'İfade Hürriyeti' Sayılmıştı: Skandal Kararda Yeni Gelişme

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin geleneksel yemini ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları gündem olmuştu. Son olarak ise Teğmen Ebru Eroğlu'nun ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği kendisine tebliğ edilmişti.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Teğmen Ebru Eroğlu'nun fotoğrafının altına bir şahsın "Bunu insan s... bile, o kadar çirkin bir Kemalist k*şar ama Kemalist olduğu için t...... edebilirim buna" yazarak hakaret ettiğini aktarmıştı.

'İFADE HÜRRİYETİ' SAYILMIŞTI

Eroğlu küfürlü paylaşıma ilişkin savcılığa şikayette bulunmuş; ancak paylaşımda bir suç görmeyen savcılık 21 Ekim'de "kovuşturmaya yer yok" kararı vermişti. Eroğlu'nun fotoğrafının altına yazılan hakaretler, “Ebru’nun adını yazmamış sonuçta” diyerek ifade hürriyeti sayılmıştı.

KARAR GERİ ÇEKİLDİ

Terkoğlu, kararın tepkilere neden olmasının ardından Adalet Bakanlığı kaynakları ile görüştüğünü ve kararın kaldırıldığını açıkladı.

Terkoğlu, "Bugün Cumhuriyet gazetesindeki yazımda Teğmen Ebru Eroğlu’na edilen tecavüz içerikli küfür hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği kovuşturmaya yer yok kararını gündeme getirmiştim. Savcının verdiği karar, her görüşten yurttaşta tepkiye neden oldu. Az önce Adalet Bakanlığı kaynakları ile görüştüm… Bu yanlış kararın an itibariyle düzeltildiği, kovuşturmaya yer yok kararının kaldırıldığı bilgisini verdiler" dedi.

Kaynak: Cumhuriyet