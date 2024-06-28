İki ayrı devlet hastanesinde 'yanlış teşhis' skandalı! 3 yaşındaki çocuğa 2,5 yıl kemoterapi uygulandı

Gaziantep ve Adana sarmalında bir skandal yaşandı. Gaziantep'te yaşayan Buğra Koç, 2021 yılında 3 yaşındayken aniden rahatsızlandı. Dirençli yüksek ateş şikayetiyle ailenin acilen hastaneye kaldırdığı 3 yaşındaki Buğra'ya yapılan tüm tetkiklere rağmen net bir teşhis konulamadı.

Son olarak Gaziantep ve Adana'daki 2 ayrı devlet hastanesi başvuran aileye Adana'daki hastanede hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH) teşhisi konularak acilen kemoterapi tedavisine başlamaları gerektiği söylendi. Doktorların teşhisinin ardından o dönem 3 yaşında olan küçük Buğra'ya kemoterapi ve kortizon tedavisi uygulanmaya başlandı. Bu süreçte tedavi ve ilaçların etkisiyle küçük çocuğun saçları döküldü, aşırı derecede kilo almaya başladı.

Yaklaşık 2,5 yıl süren tedavinin ardından bir türlü iyileşme olmaması üzerine Hatice-Süleyman Koç çifti, Adana'da bir özel hastaneye başvurdu. Özel hastanede yapılan geniş tetkiklerin ardından küçük Buğra'nın sistemik jia olarak da bilinen ateşli-iltihaplı romatizma hastası olduğu ve tedavisinin ise 2 haftada bir yapılması gereken aşı olduğu belirtildi. Yok yere kemoterapi tedavisi aldıklarını söyleyen ve ilik naklinin eşiğinden döndüklerini belirten anne Hatice Koç ise sorumlu doktorlardan şikayetçi olduklarını söyledi.

İLİK NAKLİ YAPILACAKTI

Hastalığın tedavisinin ilik nakli olduğunu ve bu süreçte uyuşmazlık nedeniyle naklin eşiğinden döndüklerini söyleyen anne, "Doktor, ilik nakli yapılmadığı takdirde çocuğumuzu kaybedebileceğimizi söyledi. Biz tarama işlemlerine başladık. Anne ve baba uymadı. Bize, 'akrabalardan kim varsa götürün Adana'da yaptırın eğer bir atak daha geçirirse çocuğu kaybederiz tek çözüm nakil' denildi. Sonrasında uygun ilik bulamadık. Biz apar topar 2 buçuk senenin sonunda buradaki tedavimizi bitirdik ama bir düzelme olmadı" ifadelerini kullandı.

EN SON GİTTİKLERİ HASTANEDE 'ROMATİZMA' OLDUĞU ANLAŞILDI

Yaşanan süreçte en son Adana'da özel bir hastaneye başvurduklarını ve sonunda doğru teşhisin konulduğunu söyleyen Hatice Koç, "Adana'da özel bir hastaneye gittik. Orada hastanede görevli doktor çocuğumuzu muayene ettiğinde, 'Bu çocukta başka bir şey var, ben bu çocuğun naklini yapmayacağım' dedi ve 40 gün hastanede yatırdı. Çocuğun her şeyini araştırdı. Sonra bize 'Çocuğunda korkulacak hiçbir şey yok, çocuğunda sadece sistemik jia olarak da bilinen ateşli-iltihaplı romatizma var' dedi. Ben ise çocuğumun 2 buçuk senedir kemoterapi ve kortizon ilaçları aldığını söyledim. Oradaki doktor bana dönerek 'Maalesef, doktorlarımız karıştırıyor' dedi” şeklinde konuştu.

"EN AĞIR KEMOTERAPİLER VE KORTİZONLAR UYGULANDI"

Anne Koç, "Çocuğum tam oyun çağındayken biz hastane köşelerindeydik. Almaması gereken tedaviyi aldı, gerçek hastalığının aktarma diye bir aşı tedavisi varmış. Şu an iki haftada aşısını yaptırıyorum. Bunun yerine benim çocuğuma belden ve damardan alınacak şekilde en ağır kemoterapiler ve kortizonlar uygulandı. Çocuğum korona hastalarına verilen kortizonu kullandı" dedi.

YANLIŞ TEDAVİYE SEBEP OLAN 3 DOKTORDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yanlış teşhis koyan Adana'daki ve Gaziantep'teki 3 doktorlardan şikayetçi olduklarını söyleyen anne Hatice Koç, "İki buçuk sene boyunca hem maddi hem manevi olarak, özellikle manevi olarak biz çok yıkıldık. Şu anda romatizmanın tedavisini alıyoruz. Gerekenlerin yapılması için doktorlardan şikayetçi olduk, avukatımız ilgileniyor. Gereken yerlere başvurularımızı yaptık. Bunun peşini bırakmayacağız. Ben uysaydım çocuğuma ilik nakli yapacaklardı. Bu durumun aynısını kimsenin yaşamasını istemiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA