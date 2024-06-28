Milli boksör, mafya için iş insanını dövdü: Geçmişinde CHP ve Ülkü Ocakları ayrıntıları

Milli kick-boksçu Muhammed Dursun'un, 3 yıl 8 ay hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

Boksör Muhammed Dursun, iş insanı Fehmi Öztürk'ü öldüresiyle dövdüğü için hapis cezası aldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yaşanan olayda, Fehmi Öztürk ve oğlu Ercan Öztürk, Dursun tarafından darp edildi.

Fehmi Öztürk'ün vücudunda kırıklar oluştuğu söylenirken, Dursun bu olay sebebiyle mahkeme karşısına çıktı. Öztürk'ün eski ortağı Fırat Muşlu'nun saldırıyı azmettirdiği söyleniyor.

İstanbul Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Muhammed Dursun ile Fırat Muşlu, tehdit ve kasten nitelikli yaralama suçlarından 3 yıl 8 ay 12’şer gün hapis cezası aldı. Dursun ve Muşlu’ya hakaret suçundan da 2 bin 620’şer TL para cezası verildiği kaydedildi.

İş insanı ve oğlunu darbeden milli boksör Muhammed Dursun'un geçmişinde; İstanbul Valisi ile makamında görüşmüş, THK ise hakkında açıklama yayınlamıştı.

Ayrıca, 25 Ekim 2023’te de CHP Kartal İlçe Başkanlığı’ndan şu açıklama yapıldı: “Milli boksör Muhammed Dursun İlçe Başkanımız Mert Polat’ı tebrik ziyaretinde bulundu.”

Ülkü Ocakları Bahçelievler İlçe Başkanı Adem Sertdemir ise 12 Kasım 2023’te yaptığı paylaşımda, “Bir çok kez derece yaparak bizleri gururlandıran, milli sporcumuz Muhammed Dursun kutlu ocağımızı ziyaret etti” ifadelerini kullandı.