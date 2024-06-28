Kemikleri defineciler buldu, Bursa'daki sır cinayet çözüldü!

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Elmaçukur Mahallesi Çayırlarboğazı mevkiinde; 4 Ekim 2020'de tarihinde önceden define aramak için kazılan çukurda bir kişiye ait kemik parçaları ve kıyafetleri bulundu.

Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderilen cesede ait 87 adet kemik ile 2 adet diş protezi üzerinde yapılan çalışma ve dijital ortamda cesete ait yüz giydirme işlemi ile birlikte cinsiyet, yaş ve boy uzunluğu tespitini yaparak maktulün kayıp 18 kişiden biri olabileceği sonucuna ulaştı.

KAYIP E.G. İSİMLİ ŞAHIS OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Sabah'tan Ömer Çetin'in aktardığı habere göre, yapılan bu karşılaştırmada buluntu cesetin DNA profili ile S.G. isimli kişiden alınan DNA profili baba çocuk ilişkisi olarak eşleşmiş ve kimliği belirsiz cesedin Datça Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kayıp şahıs olarak bildirilen 63 yaşındaki E.G. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

KATİL ZANLISI TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışması sonucunda; 9 kişi hakkında gözaltı kararı ve ikamet araması kararı çıkarttı.

Şüphelilerden 59 yaşındaki Z.Y. isimli kişi ifadesinde E.G. ile aralarında paradan kaynaklı husumet bulunduğu itiraf etti.

Katil zanlısı Z.Y. kendisine ait silahla cinayeti işlediğini aracı ile Çayırlarboğazı mevkiine tek başına götürüp, ormanlık alana gömdüğü ve E.G.'ye ait cep telefonu ve olayda kullandığı silahı denize attığını aktardı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem