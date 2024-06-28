Kemikleri defineciler buldu, Bursa'daki sır cinayet çözüldü!

Bursa'da define aramak için kazılan çukurda bir kişiye ait kemik parçaları bulundu. Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderilen cesetin kime ait olduğu ve cinayetteki sır perdesi yüz giydirme işlemiyle çözüldü.

Son Güncelleme:
Kemikleri defineciler buldu, Bursa'daki sır cinayet çözüldü!

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Elmaçukur Mahallesi Çayırlarboğazı mevkiinde; 4 Ekim 2020'de tarihinde önceden define aramak için kazılan çukurda bir kişiye ait kemik parçaları ve kıyafetleri bulundu.

Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderilen cesede ait 87 adet kemik ile 2 adet diş protezi üzerinde yapılan çalışma ve dijital ortamda cesete ait yüz giydirme işlemi ile birlikte cinsiyet, yaş ve boy uzunluğu tespitini yaparak maktulün kayıp 18 kişiden biri olabileceği sonucuna ulaştı.

KAYIP E.G. İSİMLİ ŞAHIS OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Sabah'tan Ömer Çetin'in aktardığı habere göre, yapılan bu karşılaştırmada buluntu cesetin DNA profili ile S.G. isimli kişiden alınan DNA profili baba çocuk ilişkisi olarak eşleşmiş ve kimliği belirsiz cesedin Datça Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kayıp şahıs olarak bildirilen 63 yaşındaki E.G. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

KATİL ZANLISI TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışması sonucunda; 9 kişi hakkında gözaltı kararı ve ikamet araması kararı çıkarttı.

Şüphelilerden 59 yaşındaki Z.Y. isimli kişi ifadesinde E.G. ile aralarında paradan kaynaklı husumet bulunduğu itiraf etti.

Katil zanlısı Z.Y. kendisine ait silahla cinayeti işlediğini aracı ile Çayırlarboğazı mevkiine tek başına götürüp, ormanlık alana gömdüğü ve E.G.'ye ait cep telefonu ve olayda kullandığı silahı denize attığını aktardı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Bursa
Son Güncelleme:
Sonunda bu da oldu: İmam hatibe öğrenci gönderen öğretmene rüşvet! İmam hatibe öğrenci gönderen öğretmene rüşvet!
Siri’ye asla sorulmaması gereken o soru! Siri’ye asla sorulmaması gereken o soru!
Kur'an kursu inşaatının yıkımı iddiasına karşı mahalle sakinleri nöbete başladı Kur'an kursu inşaatının yıkımı iddiasına karşı mahalle sakinleri nöbete başladı
Emeklileri ilgilendiren duyuru... 6 ay boyunca Türkiye genelinde ücretsiz Emeklileri ilgilendiren duyuru... 6 ay boyunca Türkiye genelinde ücretsiz
ÇOK OKUNANLAR
Kabinede deprem! "Fahrettin Koca istifa etti" iddiası "Fahrettin Koca istifa etti" iddiası
Öğretmenin "nerelisin" sorusuna cevabı beğenilmedi! Yazılıdan 90 aldı, mülakatta elendi Öğretmenin "nerelisin" sorusuna cevabı beğenilmedi
Hipokrat Yemini'ne sansür: Dekan yardımcısı yemini sansürsüz okuyan öğrencileri salondan çıkarttı Yemini sansürsüz okuyan öğrenciler salondan çıkarıldı!
Erdoğan, sokak hayvanları kararını verdi: Düzenlemede neler yer alacak? Erdoğan, sokak hayvanları kararını verdi
Sonunda bu da oldu: İmam hatibe öğrenci gönderen öğretmene rüşvet! İmam hatibe öğrenci gönderen öğretmene rüşvet!