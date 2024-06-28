Sonunda bu da oldu: İmam hatibe öğrenci gönderen öğretmene rüşvet!

Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine gönderilen mesajda, öğrencilerin imam hatibi tercih etmesine yönelik çalışan öğretmenlere 3 bin TL ve başarı belgesi verileceği kaydedildi. Mesajda, “Bir öğrencinin imam hatipli olmasının, nesilleri etkileyen bir İslami hizmet olacağının şuurunda olan arkadaşlarla özel görüşelim” ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okul müdürlerine gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Görev almak isteyen öğretmenler, (ikna kabiliyeti yüksek ve gayretli) bir öğrencinin imam hatipli olmasının nesilleri etkileyen bir İslami hizmet olacağının şuurunda olan arkadaşlarla özel görüşelim. Okullarımız başarılı öğrenciyi sahada çalışmadan bulamayacaktır. Konunun hassasiyetle üzerinde duralım. En azından çevre okullarda öğretmen bulundurmaya gayret edelim. Öğretmene mali külfet olmamak adına masrafları için 3 bin TL verilecektir.”

"İKTİDAR, EĞİTİMİ 'SEÇMEN DEVŞİRECEĞİ MEKANİZMA' OLARAK GÖRÜYOR"

Eğitim İş Sendikası 6 No’lu Şube Başkanı Önder Yılmaz, “AKP döneminde sıkça rastladığımız okul türleri arasındaki ayrım, sansürsüz bir biçimde yeniden hortlamış görünüyor. Siyasal iktidar eğitimi milli bir mesele görmekten çok kendisine seçmen devşireceği bir mekanizma olarak algılıyor. Bu okul türleri arasında alenen ayrımcılık olduğu gibi bir işi kaynağı belli olmayan bir parayla öğretmenlere yaptırmaya çalışmak ve ‘başarı belgesi’ni alenen rüşvet olarak kullanmak olarak değerlendirilebilir. Oysa başarı belgeleri eğitimde örnek olacak hizmeti geçen öğretmenlere verilen bir belgedir" dedi.