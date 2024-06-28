Öğretmenin "nerelisin" sorusuna cevabı beğenilmedi! Yazılıdan 90 aldı, mülakatta elendi

Yurt dışı öğretmen adayı Dündar Kerçin, yazılı sınavdan 90 almasına rağmen sözlü mülakattan 44 alarak elendi. Kerçin, " Aslen nereli olduğum soruldu. Verilen düşük puanın bu soruyla ilgili olduğunu düşünüyorum" dedi.

Öğretmenin "nerelisin" sorusuna cevabı beğenilmedi! Yazılıdan 90 aldı, mülakatta elendi

Sözlü mülakatlardaki liyakatsizlik bir kez daha gözler önüne serildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan “Yurt dışında görevlendirilecek okutman ve öğretmenlerin mesleki yeterlilik sınavı” sözlü mülakatında usulsüzlük olduğu iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Mert Öner'in haberine göre; yazılı sınavdan 90 almasına karşın sözlü mülakattan 44 alarak elenen yurt dışı öğretmen adayı Dündar Kerçin, konu hakkında bakanlığa itirazda bulundu.

İtirazı reddedilen Kerçin, sözlü mülakatta zarf içinde verilen 4 sorudan 3’ünü doğru cevapladığını savundu. Kerçin, şu ifadeleri kullandı:

“Mülakat sürecine dair aranan bütün yetkinlikleri sağlamama karşın 44 puan aldım. Ayrıca sözlü mülakat sırasında konuyla tamamen alakasız olarak bana aslen nereli olduğum soruldu. Bana verilen düşük puanın da bu soruyla ilgili olduğunu düşünüyorum.”

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