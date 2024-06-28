Erdoğan-Bahçeli görüşmesi: Sinan Ateş davası hakkında ne konuşuldu?

Sinan Ateş cinayeti, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yaptığı görüşmede ele alındı.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Bahçeli, Sinan Ateş suikastının MHP üzerinden tartışılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hukukun gereği yapılacaktır. Neyse çıksın ortaya” dediği öğrenildi. Bahçeli de Erdoğan'a destek vererek “Sonuna kadar gidilsin. Biz de bunu istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile Bahçeli'nin gerçekleştirdiği son iki görüşmenin önemli başlıklarından birini ise siyasetteki normalleşme adımları oluşturdu. Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’na yönelik açıklamaları masaya yatırıldı. Erdoğan’ın, "muhalefetle diyalog kurulacak diye Cumhur İttifakı’na saldırıları sineye çekmeyeceklerini" söylediği öne sürüldü.