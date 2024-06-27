Erdoğan, Bahçeli’nin istediği her şeyi söyledi; Cumhur İttifakı yeniden birbirine kenetlendi!

CHP lideri Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmeleriyle başlayan 'siyasette normalleşme süreci'nde yeni bir aşamaya gelindi. MHP kanadından gelen tepkilerin ardından muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Çabamız, aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır" dedi. Erdoğan'ın açıklamalarıyla Cumhur İttifakı ortakları yeniden birbirlerine kenetlendi.

Erdoğan, Bahçeli’nin istediği her şeyi söyledi; Cumhur İttifakı yeniden birbirine kenetlendi!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Cumhur İttifakı içerisinde tüm kaygılar giderildi. CHP ile normalleşme yaklaşımının gerilemesi beklenebilir.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre; dün, AKP grup toplantısında Erdoğan’ın yaptığı konuşma, MHP-AKP birlikteliğini daha ileri boyuta taşıdı. Erdoğan, ortağının kaygılarının tamamını giderdi, MHP’yi hedef alan her riski üstlendiğini ilan etti. “MHP ile omuz omuza” olduğunu, ortaklarına yönelen “FETÖ saldırısının, aslında Cumhur İttifakı ve Türkiye’yi hedef aldığını” söyledi; sert söylemlerle CHP’yi itti.

Bu aşamadan sonra CHP ile diyalog ve muhalefete karşı normalleşme yaklaşımının gerilemesi büyük olasılık. Ayrıca Sinan Ateş yargılamaları üzerinden “MHP’nin siyaseten yıpratılması” beklentileri karşılıksız kalacak. Yargılamadan, Erdoğan’la da görüşen Ayşe Ateş’in beklentilerini karşılayacak bir sonucun çıkma olasılığı çok zayıflamış olabilir.

YENİ PARTİ ARAYIŞI RAFA KALKTI

Görünen, ortaklar arasında birbirine mecburiyet iki taraf açısından da anlaşılmış durumda. Baş başa görüşme ise “Yola nasıl devam edeceğiz” sorusunun ayrıntılarıyla ilgili görünüyor.

AKP’de, “Acaba başka bir işbirliği olur mu” sorusu rafa kalkmış durumda.

Erdoğan'dan "normalleşme" açıklaması: Kendimize yeni ortak aramıyoruzErdoğan'dan "normalleşme" açıklaması: Kendimize yeni ortak aramıyoruzSiyaset

"Normalleşmesi gereken muhalefettir" demişti: CHP lideri Özel'den Erdoğan'ın sert sözlerine yanıt gecikmedi"Normalleşmesi gereken muhalefettir" demişti: CHP lideri Özel'den Erdoğan'ın sert sözlerine yanıt gecikmediSiyaset

Etiketler
Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı Özgür Özel
Mehmet Tezkan: Erdoğan "restine rest" diyemedi, Bahçeli golü attı: 1-0 önde! "Bahçeli golü attı, topu filelere taktı: 1-0 önde!"
Özgür Özel: 1.5 yıl sonra erken seçim olur Özgür Özel: 1.5 yıl sonra erken seçim olur
Bayram tatili İstanbul'a yaradı: Hava kirliliği yüzde 55 azaldı Bayram tatili İstanbul'a yaradı: Hava kirliliği yüzde 55 azaldı
Kanal D'de final depremi: İddialı dizi yeni sezonda yer almayacak mı? Kanal D'de final depremi: İddialı dizi yeni sezonda yer almayacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin rakibi belli oldu: İşte EURO 2024'te son 16 tur eşleşmelerinin tamamı... Türkiye'nin rakibi belli oldu
YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi: İstanbul'da sayı düştü YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi
Bahçelievler’de 7 katlı bina çöktü! 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı Bahçelievler’de 7 katlı bina çöktü
Mehmet Tezkan: Erdoğan "restine rest" diyemedi, Bahçeli golü attı: 1-0 önde! "Bahçeli golü attı, topu filelere taktı: 1-0 önde!"
Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM'nin tatili iptal edildi Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM'nin tatili iptal edildi