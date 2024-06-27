Erdoğan, Bahçeli’nin istediği her şeyi söyledi; Cumhur İttifakı yeniden birbirine kenetlendi!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Cumhur İttifakı içerisinde tüm kaygılar giderildi. CHP ile normalleşme yaklaşımının gerilemesi beklenebilir.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre; dün, AKP grup toplantısında Erdoğan’ın yaptığı konuşma, MHP-AKP birlikteliğini daha ileri boyuta taşıdı. Erdoğan, ortağının kaygılarının tamamını giderdi, MHP’yi hedef alan her riski üstlendiğini ilan etti. “MHP ile omuz omuza” olduğunu, ortaklarına yönelen “FETÖ saldırısının, aslında Cumhur İttifakı ve Türkiye’yi hedef aldığını” söyledi; sert söylemlerle CHP’yi itti.

Bu aşamadan sonra CHP ile diyalog ve muhalefete karşı normalleşme yaklaşımının gerilemesi büyük olasılık. Ayrıca Sinan Ateş yargılamaları üzerinden “MHP’nin siyaseten yıpratılması” beklentileri karşılıksız kalacak. Yargılamadan, Erdoğan’la da görüşen Ayşe Ateş’in beklentilerini karşılayacak bir sonucun çıkma olasılığı çok zayıflamış olabilir.

YENİ PARTİ ARAYIŞI RAFA KALKTI

Görünen, ortaklar arasında birbirine mecburiyet iki taraf açısından da anlaşılmış durumda. Baş başa görüşme ise “Yola nasıl devam edeceğiz” sorusunun ayrıntılarıyla ilgili görünüyor.

AKP’de, “Acaba başka bir işbirliği olur mu” sorusu rafa kalkmış durumda.