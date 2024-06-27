Sinan Ateş davasına sayılı günler kala… Kilit isimden ani çıkış

Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümünü konu alan dava 1 Temmuz'da Sincan'da görülecek. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan dava öncesi açıklama geldi.

CHP ve MHP arasında yaşanan sözlü kavga geçtiğimiz haftalara damga vurmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter arasında bir fark yok. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye'de kimse başkentin göbeğinde Ülkü Ocakları Başkanı'nın cenazesini sahipsiz bırakmaz" ifadesini kullanmasının ardından, MHP’li İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın’dan cevaben sert açıklamalar gelmişti.

Tartışma CHP'li kurmaylara hatta Cumhuriyet yazarı Emre Kongar'a kadar sıçramıştı.

Özellikle Sinan Ateş cinayeti ve "normalleşme" üzerinde durulan tartışmalar sonrası Yalçın'dan yeni bir açıklama geldi.

Uzun bir açıklama yapan Yalçın, yazısında üstü kapalı bir şekilde Sinan Ateş'e de değindi.

Yalçın'ın açıklamasında ilgili kısım şöyle:

"Ülkü Ocaklarının kurulması o kadar isabetli olmuştur ki bu çatı altında toplanan vatansever Türk gençleri, zararlı ve bölücü akımlara karşı müthiş bir celadet ve kahramanlık göstererek onları adeta etkisizleştirmeyi başarmıştır. Müthiş kararlı, etkin ve caydırıcı bir gençlik duvarı oluşturarak özellikle komünizme set çekmiştir. Ülkü Ocakları, yerel ve bölgesel tehditler karşısında Türk milletinin beka azmi ve bütünlük iradesinin tezahürüdür. Ülkü Ocakları solcu yazarlar ve medya tarafından marjinal, aşırı sağcı, ırkçı, paramiliter örgüt gibi tanımlamalarla karalanmaya çalışılsa da bunların tam tersi nitelikleri haizdir. Ülkü Ocakları, doğrudan millet vicdanını temsil eden, milli bekamızı savunan bir sivil toplum örgütü hüviyetini muhafaza etmiştir. Kimi zaman cinayetler bahane edilerek, kimi zaman mafya türü yöntemlere başvuran bazı çevrelerin eylemleri gerekçe gösterilerek, kimi zaman da siyasi hadiseler bahane edilerek Ülkü Ocakları hedefe konmaktadır. Alınları pak gençlerin vazife ifa ettiği Ülkü Ocakları, lekelenmeye, güzide teşkilatlarının üzerine kir bulaştırılmaya çalışılmaktadır. Hiçbir maksatlı saldırı, hiçbir temelsiz itham ve isnat, Ülkü Ocaklarının ismetine zarar veremeyecektir. Ülkü Ocakları, bütün suçlama, isnat ve ithamlardan müstağni vaziyette, tarihin kendisine yüklediği görevi yerine getirmeye devam edecektir."

Kaynak: Gerçek Gündem