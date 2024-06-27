Dervişoğlu lehine yarıştan çekilmişti: Tolga Akalın'dan İYİ Parti'den ayrılması beklenen Koray Aydın'a çağrı

İYİ Parti'de Meral Akşener'in görevi bırakması ve yapılan kurultayda genel başkanlık koltuğuna Müsavat Dervişoğlu'nun geçmesi sonrası, Koray Aydın'ın istifa edeceği konuşuluyor.

Kurultayda yapılan başkanlık seçimini Dervişoğlu'na kaybeden Aydın, sonraki süreçte Akşener'in Saray'da Erdoğan ile görüşmesine sert bir tepki vermişti. Özellikle partisinin bu görüşmeye karşı aldığı tutumun istifa etmesinin sebeplerinden biri olduğu söylenmişti.

İYİ Parti'den ayrılmaya hazırlanan Koray Aydın'ın 14 milletvekili ile birlikte Demokrat Parti'ye geçeceği, siyaset kulislerinde sıkça dile getirilse de henüz bu yönde bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca Aydın'ın DP'ye geçmesindeki engelin Gültekin Uysal’ın genel başkanlık koltuğunu bırakmak istememesi olduğu da öne sürülmüştü.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç, Aydın’ın bugün akşam sosyal medya hesabı üzerinden yapacağı sert bir açıklamayla istifasını duyuracağını aktarmıştı.

Koray Aydın birçok iddia ile gündemde kalmaya devam ederken, İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın'dan Aydın'a yönelik bir çağrı yapıldı.

İYİ Parti Kurultayı'nda Dervişoğlu lehine yarıştan çekilen Akalın, Aydın hakkında X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Son birkaç haftadır çeşitli yayın organlarında Sayın Koray Aydın'ın istifa edeceğine ilişkin istihbari değerlendirmeler yapılmaktadır. Son birkaç gündür de Sayın Aydın'ın yakın çevresini arayarak bu perşembe istifa edeceğine dair bilgilendirmede bulunduğu bilinmektedir. İYİ Parti'den istifa etmesi gereken birisi vardır ve/fakat bu Koray Aydın değildir. İYİ Parti genel merkezini süreçle ilgili aktif gayret göstermeye , Sayın Koray Aydın'ı da sağduyulu davranarak kararını gözden geçirmeye davet ediyorum."

Son birkaç haftadır çeşitli yayın organlarında Sayın Koray Aydın'ın istifa edeceğine ilişkin istihbari değerlendirmeler yapılmaktadır.

Son birkaç gündür de Sayın Aydın'ın yakın çevresini arayarak bu perşembe istifa edeceğine dair bilgilendirmede bulunduğu bilinmektedir.

İYİ… — Mehmet Tolga AKALIN (@avtolgaakalin) June 26, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem