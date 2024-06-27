Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi!

TBMM'de eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için düzenlenen cenaze töreninde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir araya geldi.

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Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi!

85 yaşında hayatını kaybeden AKP'nin ilk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için TBMM'de tören düzenlendi. Cenazeye katılanlar arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı.

KILIÇDAROĞLU İLE ÖZEL BİR ARADA

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yakış'ın eski mesai arkadaşları, milletvekilleri ile ailesi ve yakınları katıldı. Törenin ardından Yakış’ın ailesi, taziyeleri kabul etti.

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi! - Resim : 1

Eski diplomat olan Yakış, AKP'nin kurucu üyesi olarak siyasete atıldı. 3 Kasım 2002’de düzenlenen genel seçimlerde Düzce’den milletvekili seçildi. 18 Kasım 2002 tarihinde de Dışişleri Bakanı olarak atanan Yakış, 14 Mart 2003 tarihine kadar bu görevde kaldı. Daha sonraki hükûmet değişikliğinde, görevini Abdullah Gül'e bıraktı.

Yakış, AKP'ye yönelttiği eleştirilerle dikkat çekmesinin ardından kurucusu da olduğu partiden 28 Mart 2016'da ihraç edildi.

Kaynak: ANKA

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