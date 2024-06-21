Emre Kongar'dan MHP'li Yönter'e yanıt: Yazıklar olsun bana ki ona demokrasiyi öğretememişim

Yazar ve akademisyen Prof. Dr. Emre Kongar, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in kendisi hakkında söylediği sözlere cevap verdi.

CHP ve MHP arasında yaşanan atışmayı geçtiğimiz gün köşesine taşıyan Kongar, MHP’li Gören’in silahlı paylaşımına dikkat çekerek şunları söylemişti:

“Anlaşılan iktidar elindeki polis, jandarma, ordu ve hatta yargı gücü ile bile yetinmiyor... Tabanca da istiyor: Bitmez tükenmez bir “han-ı yağma iştihası!” Bu arada, “Tabanca” deyince aklıma geldi: Sinan Ateş’i öldüren tabanca bulundu mu acaba? Ya Bedrettin Cömert’i öldüren tabanca?"

Yönter ise, üniversiteden hocası Kongar’ın yazısına şu sözlerle cevap vermişti:

“Prof. Dr. Emre Kongar, İÜSBF’de hocalarımız arasındaydı! Fikirlerimiz farklı olsa da bilim insanı kimliğine saygı duyardım! Analiz ve tahlilleri çarpıcıydı! Yanıldığımı uzun zaman önce anladım, bugünkü köşe yazasıyla da tescil ettim…Nitekim bahse konu köşe yazısı saygın bir akademisyenin değil aklı ve mantığı işgal edilmiş bir zavallının hezeyannamesidir…Hazin olduğu kadar hüsran verici…Emre Hoca, Özgür’ü referans alma, kalırsın dondurucu ayaza…”

Prof.Dr.Emre Kongar, İÜSBF’de hocalarımız arasındaydı! Fikirlerimiz farklı olsa da bilim insanı kimliğine saygı duyardım! Analiz ve tahlilleri çarpıcıydı! Yanıldığımı uzun zaman önce anladım, bugünkü köşe yazasıyla da tescil ettim…Nitekim bahse konu köşe yazısı saygın bir… pic.twitter.com/QmXSVWDBkY — Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) June 20, 2024

Emre Kongar, Yönter'e, TELE1 ekranlarında yayımlanan 18 Dakika programında şu ifadelerle yanıt verdi:

"Ben bir hoca olarak öğrencilerimin her türlü yanlış değerlendirmelerine iftiralarına tanık olmuş birsiyim. Bu zatı muhterem benim öğrencim olmuşsa kabahat benim. Kendisine demokrasiyi öğretememişim. Kendisine demokratik siyasette tabancanın yeri olmadığını öğretememişim. Yazıklar olsun benim hocalığıma. Demokratik siyasette tabancanın yeri yoktur. İletişimle yapılır. Öyle bir iktidar ki karşımızda… Parlamenter demokrasi rafa kalmış şahsım devleti egemen. Polis, jandarma, yargı emrinde… Hala tabanca istiyor. Yazıklar olsun eğer benim öğrencim olmuşsa yazıklar olsun bana ki ona öğretememişim."

Kaynak: Gerçek Gündem