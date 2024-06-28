Kur'an kursu inşaatının yıkımı iddiasına karşı mahalle sakinleri nöbete başladı

İzmir’in Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde geçen yıl yapımına başlanan yaz Kur'an kursu inşaatının belediye tarafından yıkılacağını ileri süren vatandaşlar, dün akşam inşaatın önünde toplandı. Kalabalık grup, alana getirdikleri araçlar ile inşaata giden yolu kapatarak, yıkıma engel olmak için önlemler aldı.

“YIKIMA KARŞI OLDUĞUMUZ İÇİN NÖBET TUTUYORUZ”

Kur'an kursu inşaatının yıkılmasına karşı olduklarını ve bu yüzden nöbet tutma kararı aldıklarını belirten mahalle sakinlerinden Adem Kemerkaya, “Bu gibi tesisler isteriz ki belediye tarafından, yetkililer tarafından yapılıp halka sunulsun ama maalesef kentsel dönüşüm alanında olduğu ve projeler bir türlü faaliyete geçmediği için bunlar yapılamadı. Bu binayı da bölge insanları, imece usulü, yardım ve bağışlarla yaptı. Bugün aldığımız duyuma göre binanın kaçak bina olmasından dolayı yıkım kararı çıkmış. Belediyeye ait iş makineleri de araziye gelmiş durumda. Sabahleyin de bu binanın yıkımı gerçekleşecektir. Fakat binanın yapımına katkı sunan insanlarla beraber yıkıma karşı olduğumuz için nöbet tutuyoruz. Sabah da burada herkes yıkımın engellenmesi çabasında olacaktır" dedi.

Kaynak: İHA