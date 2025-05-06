Çocukların İmamoğlu’na Yaptığı Resimlerden Oluşan ‘Üzülme’ Sergisi Açıldı

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu için ülkenin 81 ilinden 515 çocuğun yazdığı mektuplar ve yaptığı resimlerden oluşan ‘Üzülme’ sergisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Saraçhane binasında ziyarete açıldı. İsmini, 19 Mart İBB operasyonu ardından tutuklanan Ekrem İmamoğlu kurulan dayanışma sandıklarına bir çocuğun bıraktığı ‘Üzülme’ isimli resimden alan sergiye ilgi yoğundu.

MERİÇ DEMİR KAHRAMAN DA KATILDI

Sergi, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının iptal edildiği gün açılmış oldu. Açılış İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan ve İBB Genel Sekreter Vekili Volkan Demir’in katılımıyla gerçekleştirildi.

'KÖR GÖZLER BİLE ANLAYACAK'

Açılışta konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, sergideki eserlerin Ekrem İmamoğlu’na gönderileceğini belirtti. Aslan konuşmasında “İnanın anlayacaklar, kör gözler bile anlayacak; gerçek sevginin arasına hiçbir duvar, hiçbir parmaklık giremez. Çocuklar Ekrem Başkanımızı, Ekrem Başkanımız da çocukları çok seviyor. Ekrem Başkanımız çıkacak, gözünün nurları için daha çok çalışacak. Bugün kadim kültürümüzün önemli bir bayramı; Hıdırellez. Bizim dileklerimiz ortak: Adalet gelsin, huzur gelsin, güzel günlerde buluşalım ve asla üzülmeyelim” diye konuştu.

'ADALETSİZLİĞİ ÇOK ERKEN YAŞTA ANLADILAR'

Sergide bulunan mektup ve resimleri tek tek inceleyen Dilek Kaya İmamoğlu, bir çocuğun kaleme aldığı bir mesajı okudu. Kaya’nın okuduğu mesajda “Ekrem Abi, lütfen hapisten çıkıp cumhurbaşkanı ol, ülkenin durumu çok kötü. Lütfen hepimizi kurtar” ifadeleri yer aldı.

Dilek Kaya İmamoğlu okuduğu mesajın ardından “Çocukların kalbinde taht kurmuş, biz ne diyelim. Türkiye onu çok özledi. O da hem çocukları hem de Türkiye'yi özledi. Üç yaşında, dört yaşında, beş yaşında, on bir yaşındaki çocuklar, bu ülkede adaletin, adaletsizliğin, hak yemenin ne demek olduğunu çok erken yaşta öğrenmek zorunda kaldılar. Umarım, bu yaşadığımız bu zorlu ve kaos dolu günlerden bir an önce kurtuluruz ve çocuklarımız da gerçekten kendileri için hayal kurabilecekleri bir ortama kavuşurlar” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi