İstanbul, Ankara, İzmir… 9 İlde Yaşayanları Bekleyen Büyük Tehlike! 7’den 70’e Herkes Risk Altında

Son açıklanan araştırma sonuçlarına göre İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Mersin, Kocaeli, Edirne ve Erzurum’da hava kirlilik parametrelerinin tamamında sınır değeri aşan iller arasında yer almıştı.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Hakan Şahin, hava kirliliğinin yüksek tansiyon riskini yüzde 15 artırdığını belirterek aynı zamanda hipertansiyon, kalp krizi ve felç gibi ölümcül sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Şahin ‘Havadaki ince toz miktarında her 10 mikrogramlık (yani milyonda bir gramlık) artış, yüksek tansiyon riskini yaklaşık yüzde 15 oranında artırmaktadır’ dedi.

'İLAÇ TEDAVİSİ GEREKTİREBİLİR'

Dr. Şahin, şunları söyledi: Kalp kasılırken büyük, gevşerken küçük tansiyon oluşur. Büyük tansiyonun 120'yi, küçük tansiyonun 80'i geçmesi kişiyi tansiyon açısından riske sokar. Büyük tansiyonun 120-139, küçük tansiyonun 80-89 aralığında olmasına hipertansiyon öncesi dönem denir. Bu düzeydeki tansiyon, ek risk faktörleri varsa ilaç tedavisi gerektirebilir; yoksa yaşam tarzı değişikliği yeterlidir.

Hava kirliliğinin hipertansiyon riskini artıran unsurlar arasında yer aldığını ifade eden Şahin, toprak ve sudaki ağır metal kirliliğinin de tansiyon üzerinde etkili olduğuna dikkat çekti

Kaynak: İHA